Curaçao is het kleinste land op het WK voetbal, maar dat betekent niet dat het Caribische eiland zich zomaar gewonnen geeft in een zware poule met onder meer Duitsland. Met kersvers bondscoach Fred Rutten aan het roer hoopt het landje op een verrassing in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Bondscoach Fred Rutten van Curaçao hoopt voor een verrassing te zorgen tijdens het WK voetbal van komende zomer. Dat zei de Nederlandse trainer voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen Australië in Melbourne van dinsdag. Curaçao, met 156.000 inwoners het kleinste land ooit op een WK, treft in de groepsfase van het mondiale toernooi achtereenvolgens Duitsland, Ecuador en Ivoorkust.

'Waarom wij niet?'

"We hebben drie kansen en de eerste is tegen Duitsland", zei Rutten tegen de pers. "Dus voor ons is het nog niet voorbij na de eerste wedstrijd. Over het algemeen zijn er bij een WK of een EK altijd verrassingen. Waarom zouden wij dat niet zijn dit jaar? We hebben een team van vechters en ze geven nooit op."

Opvolger van Dick Advocaat

Curaçao speelt dinsdagochtend (Nederlandse tijd) in het kader van de nieuwe FIFA Series tegen Australië. De nummer 82 van de wereldranglijst verloor afgelopen week in Sydney van China (0-2). Het was de eerste wedstrijd onder Rutten, die de vertrokken Dick Advocaat in februari opvolgde. Advocaat moest de door hem zo geliefde functie neerleggen om in Nederland bij zijn zieke dochter te zijn.

Nederland - Ecuador

Nederland oefent dinsdagavond juist tegen Ecuador, een tegenstander van Curaçao op het WK voetbal. Bij topfavoriet Duitsland in de groep van Curaçao zit sinds kort ook een Nederlander op de bank. Bondscoach Julian Nagelsmann haalde zijn oude collega Alfred Schreuder op uit Saoedi-Arabië en moet hem en de rest van zijn staf helpen focussen op onder meer spelhervattingen.

Tegenstanders Curaçao

Duitsland kende een spannende WK-kwalificatie en zag bijna Slowakije nog groepswinnaar worden. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland werd vorige week nog maar nipt gewonnen: 4-3. Ecuador werd verrassend tweede in de WK-kwalificatie van Zuid-Amerika, achter wereldkampioen Argentinië. Ivoorkust werd ongeslagen groepswinnaar in een poule met landen als Gabon, Gambia en Kenia.