Sofie Dokter heeft op de WK indoor een ijzersterke prestatie neergezet. De 23-jarige meerkampster veroverde op sensationele wijze de gouden medaille op de vijfkamp. Ze deed het zelfs zó goed dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima de loftrompet over haar hebben afgestoken.

Willem-Alexander en Máxima zijn erg blij met het feit dat Dokter op de WK indooratletiek goud heeft gewonnen op de vijfkamp. Dat laten zij zondagavond weten op Instagram.

'Prachtige prestatie'

"Wat een prachtige prestatie", schrijven ze. "De beste over vijf onderdelen! Met solide resultaten in de ochtend en een topsprong tijdens het verspringen legde ze een goede basis voor de afsluitende 800 meter. Ook daar hield ze de controle en mag zich dus wereldkampioen vijfkamp noemen. We feliciteren haar van harte!"

Leiding bij de vijfkamp

Dokter ging eerder in het toernooi al aan kop op de vijfkamp. De Groningse meerkampster won onder meer het hoogspringen en verspringen. Ook liep ze op de 60 meter horden een ruim persoonlijk record.

Zondagavond moest Dokter haar voorsprong verdedigen. Ze stond 78 punten voor op de Ierse Kate O’Connor en zelfs 115 op de Amerikaanse Anna Hall. Vooral Hall was gevaarlijk, omdat zij erg sterk is op de 800 meter. Ze schoot dan ook snel uit de startblokken, waardoor Dokter flink aan de bak moest om het verschil niet te groot te laten worden.

Het was ontzettend spannend, maar Dokter hield nét genoeg over om het goud te winnen op de vijfkamp. Het verschil in punten met Hall, die zilver won, was 28. Daarmee zorgde ze voor nieuw atletieksucces voor Nederland. Zaterdag won Nederland al de eerste medaille dankzij Lieke Klaver. Zij greep het brons op de 400 meter.

Eerder succes

De 23-jarige Dokter verzamelde al eremetaal in haar carrière. Ze won vorig jaar zilver op de vijfkamp bij de EK indoor in Apeldoorn. Twee jaar geleden behaalde ze brons op de WK indoor in Glasgow. Afgelopen zomer werd ze zesde op de zevenkamp bij de WK outdoor in Tokio.

Medaillespiegel

De Nederlandse vrouwen waren sterk op dreef tijdens de WK indoor atletiek in Polen. Na drie dagen staat TeamNL dan ook duidelijk in de top tien van de medaillespiegel.