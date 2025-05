'Korte beentjes' zitten schaatskoningin Joy Beune dwars, collega's kennen geen genade

Terwijl het in Nederland al weken lente is, zijn de topschaatsers steeds nadrukkelijker bezig met de voorbereiding op de Olympische Spelen. Zo ook Joy Beune, die afgelopen seizoen drie wereldtitels pakte bij de WK afstand in Hamar. Zij werkt zich onder de Spaanse zon in het zweet.

Team IKO-X2O, waar Beune onderdeel van is, bevindt zich in de regio Valencia. Woensdagmiddag deelde Beune beelden van een fietstochtje met twee mannelijke collega's: toptalent Jesse Speijers en de Belg Bart Swings - die herstellende is van een zware blessure. De schaatsers konden tijdens hun fietstocht genieten van het schitterende uitzicht, maar Beune had andere zorgen.

Topschaatser vergaat van de pijn en deelt nietsverhullende beelden Nederland is het grootste schaatsland ter wereld, maar ook onze Belgen hebben één zeer succesvolle schaatster. De inmiddels 34-jarige Bart Swings werd al eens olympisch kampioen. Inmiddels gaat het helaas een stuk minder met onze zuiderbuur. Swings kampt met een slepende blessure. Hij gaf vrijdag een onthullend en bovenal pijnlijk inkijkje.

Verschil in lengte

Speijers en Swings zijn aanzienlijk langer dan de 1,72 meter lange Beune. 'Wacht op mij, ik heb korte benen', schrijft ze gekscherend bij een video waarop ze een berg beklimt met de fiets. Haar mannelijke collega's gaven het tempo aan.

Ook Beunes vriend Kjeld Nuis bevindt zich in Spanje, maar dan op het eiland Mallorca. Hij zat ook op de fiets, alleen hoefde heel wat minder inspanning te doen dan de drievoudig wereldkampioen in Hamar:

Kjeld Nuis laat zien hoe je 'slim traint', Jenning de Boo reageert: 'Zo kan ik het ook, pik' De schaatsers van Team Reggeborgh bivakkeren momenteel in Spanje voor een trainingskamp, in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daar laat Kjeld Nuis aan zijn teamgenoten én volgers op Instagram zien hoe je 'slim traint'.

Olympische Spelen

Hoewel de Olympische Spelen nog redelijk ver weg zijn, wordt nu de basis gelegd bij de schaatsers. De klapschaats is vervangen door de fiets en op de verschillende trainingskampen worden veel kilometers afgelegd. Daarnaast wordt er ook hard getraind op de atletiekbaan. Alles om scherp aan het seizoen te beginnen, want de concurrentie is moordend in eigen land.

Topschaatsster Joy Beune licht met nieuw tenue tipje van de sluier op voor 'snelste pak ter wereld' Joy Beune en haar ploeggenoten gaan zich in een compleet vernieuwd schaatspak hijsen voor het komende olympische seizoen. Het team IKO-X2O presenteerde alvast een nieuwe kledingpartner en Beune licht met het dragen van het nieuwe fietspak vast een tipje van de sluier op.

De belangrijkste week van 2025 vindt eind december in Thialf plaats. Dan is het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). "Daar wil ik me plaatsen voor de Olympische Spelen in 2026. Daar natuurlijk ook goud winnen, maar er gaan allerlei dingen aan vooraf. Die moet ik eerst door zien te komen", vertelde Beune enkele weken geleden. "Dat zijn wel heel spannende momenten."

Rijbewijs

Tot die tijd moet Beune zich bezig houden met trainen. Daarnaast is ze ook bezig met het halen van een rijbewijs voor de tweewieler, net als haar vriend Nuis. Onlangs zette de topschaatsster al een belangrijke eerste stap.