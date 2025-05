Kjeld Nuis laat zien hoe je 'slim traint', Jenning de Boo reageert: 'Zo kan ik het ook, pik'

De schaatsers van Team Reggeborgh bivakkeren momenteel in Spanje voor een trainingskamp, in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Daar laat Kjeld Nuis aan zijn teamgenoten én volgers op Instagram zien hoe je 'slim traint'.

De 35-jarige Nuis wordt op de foto gezet, terwijl hij tijdens het wielrennen aan een volgauto hangt. 'Slim trainen', noemt de sprinter het. Jenning de Boo staat ook op de foto, maar moet het zonder het voordeeltje doen. Het jonge toptalent kan het niet laten om te reageren: 'Zo kan ik het ook, pik.'

Hoewel dit om een geintje lijkt te gaan, gaf Nuis eerder deze week bij Schaatsen.nl aan dat hij vaker rustig aan doet bij trainingen. "Op de fiets was ik de eerste week hier een van de sterkeren. Toch arriveerde ik na een beklimming als laatste op de top, omdat ik rustig aan had gedaan, voortdurend in m’n eigen zones blijvend."

Olympische Winterspelen

Nuis is heel voorzichtig en weet dat het seizoen lang duurt. "Ik redeneer zo: als ik een geweldige basis bouw, keurig mijn schema volg, dan kan ik het heel lang volhouden. Dat is nodig." De 35-jarige topschaatser hoopt zich deze winter te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in Milaan. Het zou zijn derde deelname worden.

De eerdere twee edities leverden hem telkens goud op. In 2018 won hij de 1000 en 1500 meter, vier jaar later was Nuis wederom de beste op de kilometer. Overigens heeft de veteraan van Team Reggeborgh al aangegeven ook ná de Winterspelen van 2026 door te gaan.

Sowieso nog even door

Hij zei bij het eerdergenoemde medium: "Al dacht ik afgelopen seizoen zo nu en dan: nog eens naar de Spelen, dat zou een mooie kers op de taart zijn. Maar ongeacht de uitkomst van aanstaande winter ben ik er nog helemaal niet klaar mee."

Lol op trainingskamp

Eerst is het tijd om keihard te trainen én veel plezier te maken, voornamelijk met De Boo. De twee sprinters hebben al meerdere lollige video's en foto's op sociale media geplaatst vanuit het Spaanse Mallorca.