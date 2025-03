Vader van Jutta Leerdam geniet volop van speeltjes Jake Paul: 'Gevaar op de weg!'

Niet alleen Jutta Leerdam, maar een groot deel van haar familie is in Puerto Rico bij Jake Paul. Daar geniet Jutta's vader Ruud volop van de voertuigen van zijn schoonzoon, die pas geleden zijn dochter ten huwelijk vroeg.

Jutta's jonge zusje Beaudine (18) is ook meegereisd naar het Caribische eiland en filmt haar vader op een soort quad. 'Gevaar op de weg', schrijft ze bij haar story op Instagram. Ruud is zichtbaar aan het genieten. Leerdam repost het filmpje met de tekst: 'Pap leeft zijn beste leven.'

Beaudine - goed voor ruim 43.000 volgers op Instagram - deelde later nog een story, dat ze met haar grote zus in een golfkarretje over het enorme landgoed croste. De familie genoot ondertussen van een lekker maaltje, met onder andere maïskolven, stukjes kip en limoen.

Verlovingsfeest

Er zijn meerdere redenen waarom er zoveel leden van de Leerdam-familie in Puerto Rico zijn. Vorige week werd de Nederlandse topschaatsster ten huwelijk gevraagd door de Amerikaanse bokser. Paul verraste zijn partner vervolgens door haar ouders Ruud en Monique in te laten vliegen.

Jongere zus Beaudine kwam richting de Verenigde Staten, waar het volgende hoogtepunt op het programma stond. In New York was de première van de realityshow Paul American, waarvan de eerste aflevering al te zien is op HBO Max. Jutta werd aangekondigd als 'de olympische vriendin' in de show en heeft ook een aanzienlijke rol.

Shockerende opmerkingen

De gebroeders Paul, Jake en Logan, zijn niet vies van gedurfde opmerkingen en stunts. Dat bleek ook al in die eerste aflevering. Zo kondigde Jake doodleuk aan dat zijn verloofde na de Olympische Winterspelen van 2026 zal gaan stoppen met schaatsen, omdat het stel aan kinderen wil gaan beginnen.

Leerdam had ook haar mondje bij zich in de eerste aflevering. Jake merkte op dat zij typische 'Nederlandse directheid' heeft. Zo zei ze tegen Logan: "In het echt hebben jullie een goede relatie, maar online lijken jullie niet altijd broers. Jake steunt jou meer dan andersom als ik helemaal eerlijk ben. Dat is een probleem tussen jullie beiden."