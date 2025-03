'Topschaatsster Jutta Leerdam vergooit haar carrière met stoppen na Winterspelen'

Jutta Leerdam is dankzij haar sportieve prestaties én haar relatie met Jake Paul regelmatig onderwerp van gesprek. Zo ook na de ontboezeming van haar verloofde over het naderde einde van haar topsportleven. Daarmee vergooit de 26-jarige topschaatsster volgens velen haar carrière.

"Daar gaat Jutta namelijk goud winnen. Ik word dat jaar wereldkampioen boksen. Zij gaat dan stoppen en daarna gaan we kinderen krijgen en een gezin stichten", onthult Jake Paul in de eerste aflevering van de realityserie Paul American. De Amerikaanse influencer en bokser doelt daarmee op het jaar 2026, waarin Leerdam normaal gesproken deelneemt aan de Winterspelen.

'Openhartige' Jutta Leerdam doet pikante uitspraak en vergeet de camera in eerste aflevering realityshow Kijkers van de eerste aflevering van de nieuwe realityshow Paul American moesten er even op wachten, maar toen kwam Jutta Leerdam luid en duidelijk in beeld. De Nederlandse topschaatsster is de - inmiddels - verloofde van Jake Paul en laat zich meteen gelden.

Leerdam moet zich in december van dit jaar eerst nog wel zien te kwalificeren voor de Winterspelen, maar dat moet bij normale omstandigheden geen probleem zijn. In dat geval liggen haar grootste kansen op olympisch goud op de 1000 meter. Op haar favoriete afstand werd ze al eens wereldkampioen en bij de laatste WK afstanden veroverde ze het brons.

Overigens heeft Leerdam zelf nog niet bevestigd of ze ook daadwerkelijk stopt na de Winterspelen, die in 2026 van 6 tot en met 22 februari in Milaan worden gehouden.

Jutta Leerdam deelt details van peperdure verlovingsring en beleeft intieme momenten met geliefde familie Jutta Leerdam is 'hot' in de wereld. De Nederlandse topschaatsster maakte zaterdag bekend te gaan trouwen met haar partner Jake Paul en wordt sindsdien bedolven onder de aandacht. Dat werd vanwege de première van de realityshow Paul American nog een tandje erger. Leerdam was het stralende middelpunt in New York en deelde gretig details over haar verlovingsring en haar familie.

Uitkomst poll

Met Sportnieuws.nl peilden we wel alvast de stemming onder onze bezoekers. Dat deden we met de volgende stelling: Jutta Leerdam vergooit haar carrière als ze al na de Winterspelen van 2026 stopt met schaatsen. En de uitslag is veelzeggend.

Van de ruim 5000 stemmen is liefst 70 procent van mening dat de voormalig wereldkampioen sprint haar carrière vergooit. Een harde conclusie. Een groot deel lijkt dus te vinden dat Leerdam ook na de aanstaande Winterspelen 'gewoon' haar schaatsen weer moet onderbinden.

Jake Paul dropt bom over snel einde carrière topschaatsster Jutta Leerdam: 'Dan gaan we een gezin stichten' Jutta Leerdam gaat snel stoppen met schaatsen. Dat is althans wat haar verloofde Jake Paul als een zekerheid aan de wereld presenteert in de net uitgekomen realityshow Paul American over de familie van de Amerikaanse influencer. In de eerste aflevering zet hij meteen de tijdlijn uit.

Topprestaties Jutta Leerdam

Ook niet heel gek gezien haar resultaten. Na een roerige periode koos Leerdam afgelopen seizoen voor een individuele route. Na haar vertrek bij voormalig schaatsteam Jumbo waren er wel enkele flirts met ploegen, maar tot een daadwerkelijke verbintenis kwam het niet. Wel sluit Leerdam bij trainingen zo nu en dan aan bij Team Novus.

Leerdam kende een prima seizoen. Zo werd ze Nederlands en Europees kampioene sprint en behaalde ze bij de WK afstanden drie medailles. Zilver (500 meter) en brons (1000 meter) op de individuele afstanden. En samen met Suzanne Schulting en Angel Daleman goud op de teamsprint. Overigens staat dat laatste onderdeel niet op het olympische programma.

Jake Paul (vriend Jutta Leerdam) reageert fel op uit de bocht vliegende vader: 'Dat kan echt niet' Als het eerste woord van een nieuwe realityserie 'sorry' is, dan begint de show meteen goed. In Paul American, waarin de Amerikaanse influencers Jake Paul (de verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam) en Logan Paul worden gevolgd, wordt de kijker meteen van hot naar her geslingerd.

Hoe lang haar carrière nog duurt, is dus de grote vraag. Maar die keuze ligt uiteindelijk in de handen van Jutta Leerdam zelf. Wordt vervolgd.

Stem op de poll over Jutta Leerdam