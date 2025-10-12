Aryna Sabalenka beleeft een geweldig tennisjaar, maar de nummer één van de wereld liet zich zaterdag niet van haar beste kant zien. Ze werd in Wuhan na drie opeenvolgende titels onttroond en ontsnapte tijdens de halve finale tegen Jessica Pegula zelfs aan diskwalificatie door een bizarre actie.

Sabalenka had op het Chinese toernooi tot zaterdag nog nooit verloren. Ze won in 2018 bij haar debuut de titel, prolongeerde die een jaar later en toen het evenement in 2024 voor de eerste keer sinds de coronacrisis weer eens werd gehouden, pakte ze opnieuw de beker. Sabalenka leek bij een 5-2 voorsprong in de derde set tegen Pegula op weg naar zege nummer 21 op rij, maar dat liep totaal anders.

De Amerikaanse knokte zich volledig terug naar 5-5 en brak op dat moment de Belarussische opnieuw. Bij Sabalenka, die vorige maand de US Open won, knakte er op dat moment iets. Uit frustratie gooide ze haar racket keihard weg en die stuiterde via de stoel van de umpire weer de baan op.

Sabalenka ontsnapt aan diskwalificatie

De nummer één van de wereld had daarbij heel veel geluk, want ze miste maar net een ballenjongen met haar worp. Als ze hem had geraakt dan was ze direct gediskwalificeerd. Dat had niet alleen gevolgen gehad voor de wedstrijd tegen Pegula, maar ook voor de wereldranglijst en haar bankrekening.

Na een diskwalificatie is het meestal zo dat een speler ook geen recht heeft op de verdiende punten en prijzengeld bij dat toernooi. Dat overkwam bijvoorbeeld Novak Djokovic toen hij in 2020 een bal uit frustratie tegen een lijnrechter sloeg op de US Open.

Aangezien Sabalenka de jongen niet raakt, mocht ze gewoon doorspelen en ze draaide de partij na haar uitbarsting nog bijna om ook. Ze brak Pegula terug en dwong een tiebreak af, maar daarin bleek de Amerikaanse de betere speelster. Pegula maakte daarmee een einde aan de enorme winstreeks van de Belarussische in Wuhan.

Amerikaanse finale

Het is zondag in de finale overigens een Amerikaans onderonsje, want Pegula treft daarin landgenote Coco Gauff. De 21-jarige rekende in de halve finales op haar beurt af met Jasmine Paolini uit Italië: 6-4, 6-3.