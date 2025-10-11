Anastasia Potapova, de Russische vriendin van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor, heeft haar steun geuit aan een landgenote die in een crisis verkeerde. Potapova is zelf ook actief op de WTA-tour en begrijpt haar frustraties.

De 18-jarige Mirra Andreeva had bij de Wuhan Open in China een opmerkelijke monoloog. Het talent nam het eerder in de week op tegen Laura Siegemund in de tweede ronde van het tennistoernooi in China.

De Russische won de eerste set via een tiebreak, maar boog vervolgens met 3-6 3-6 het hoofd. Toen Siegemund de regie over de partij overnam, barstte Andreeva in tranen uit.

Verdomde tennis

"Ik ben verdomd zat van dit verdomde tennis", zei ze in het Russische, waarna ook haar racket eraan moest geloven. Toen Siegemund weer een game won, barstte ze opnieuw in tranen uit. Weer wat later beschuldigde ze de Duitse van tijdrekken, waarna ze opzettelijk een bal het publiek in sloeg. En terwijl Andreeva bleef huilen, waarschuwde ze een cameraman om te stoppen met filmen

Potapova (24 jaar) schrijft op Telegram dit: "Waarom is iedereen zo boos op Mirra?! Iedereen moet zijn filosofische standpunt uiten en bespreken hoe dit is gebeurd... Alsof iedereen stil is en niemand vloekt. Houd het simpel Mirra, ik ben net als jij. P.S. Ik begrijp je en ik steun je."

Tallon Griekspoor

Ook haar vriend Tallon Griekspoor weet wel iets af van frustraties, overkokende emoties en oncontroleerbare woede. Hij brak onlangs voor de derde keer met trainer Kristof Vliegen. De samenwerking duurde maar enkele maanden.

Tegenover De Telegraaf gaf Griekspoor uitleg waarom die beslissing over zijn coach nodig was. Volgens hem ontstonden er 'steeds meer irritaties' in de samenwerking. De tennisser legt niet alleen de schuld bij de Belgische trainer. De dynamiek was niet zoals het hoorde te zijn. In een eerdere periode waarin hij samenwerkte met Vliegen was Griekspoor volgzamer, hij vond als het ware elk plan oke. Maar nu is hij een grijpte tennisprof. Nu de tennisser ontwikkeld is als speler en als mens heeft hij meer een eigen mening en wil hij zelf ook keuzes maken en dat is waar het vaak botste met zijn coach.