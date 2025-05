Lando Norris wakkert geruchten over nieuwe vriendin aan door ex van voetballer uit te nodigen in Monaco

Lando Norris lijkt definitief van de markt. De coureur van McLaren was single sinds 2022. Maar camera's bij de Grand Prix van Monaco filmden een opvallend persoon in zijn box, met wie hij al een verleden heeft.

Norris, de nummer 2 in de WK-stand, imponeerde in zijn woonplaats. De coureur van McLaren verpulverde het baanrecord in de smalle straten van Monaco. Norris dook als eerste coureur ooit onder de 1.10, zette een tijd van 1.09,954 neer en pakte daarmee pole. Max Verstappen, zijn concullega, stelde teleur.

"Het heeft lang geduurd, maar ik voel me goed. Ik denk niet dat je je realiseert hoe goed dit voelt, na heel wat strijd in de afgelopen paar maanden. Vooral hier in Monaco, het is een prachtige plek en het is waarschijnlijk het moeilijkste circuit om het op te doen", zei Norris na afloop. "Ik ben erg trots op het hele team. We hebben deze week en de afgelopen maanden hard gewerkt om een dag als vandaag te bereiken. Ik ben dus erg blij."

Familieleden én vriendin?

Na de waanzinnige prestatie van Norris ging iedereen in de box van McLaren uit zijn plaat, inclusief vader Adam en zijn Belgische moeder Cisca Wauman. Maar ook Margarida Corceiro glunderde, zo viel te zien op beelden. En da's opvallend, want officieel zijn Norris en de Portugese geen setje, al hebben ze wel een verleden samen.

Norris en Corceiro werden meermaals samen gespot rond races in de Formule 1, al deden ze dat niet zo in de openbaarheid als bijvoorbeeld Max Verstappen en Kelly Piquet. Wel bezochten ze vorig jaar samen het tennistoernooi van Monte Carlo, wat dus de thuisbasis van de Brit is. Onlangs liet hij ook voor het eerst een reactie onder een Instagram-post van haar achter.

Ex van voetballer

Corceiro is overigens geen onbekende naam in de sportwereld, want ze had eerder al een relatie met een andere topsporter. De Portugese had sinds 2019 een relatie met voetballer Joao Felix, maar daar kwam ruim twee jaar geleden een einde aan. Corceiro zou volgens geruchten een scheve schaats hebben gereden met voetballer Pedro Porro, maar de speler van Tottenham Hotspur ontkende dat zelf.