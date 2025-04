Lando Norris voedt geruchten over liefdesleven: Britse F1-coureur 'flirt' met ex van bekende voetballer

Lando Norris eindigde zondag in Bahrein op het podium, maar toch was het voor de Brit een teleurstellend weekend. De McLaren-coureur zag zijn teamgenoot Oscar Piastri met overmacht winnen en zat er na afloop flink doorheen. Het lijkt erop dat Norris die klap niet alleen hoeft te verwerken, maar dat hij in ieder geval een schouder heeft waar hij op kan uithuilen.

Norris kende een bewogen weekend in Bahrein. Hij vergooide zijn kwalificatie en kreeg een straf doordat hij verkeerd stond opgesteld op de startgrid, maar knokte zich uiteindelijk toch naar het podium. Desondanks stond het gezicht van de Britse WK-leider op onweer doordat hij vond dat hij om de zege had moeten strijden. Dat zijn foutloze teamgenoot Piastri onbedreigd naar de winst reed, zorgde voor extra zout in de wonden.

Waar hij het op de baan de laatste weken moeilijk heeft, lijkt het erop dat het hem privé wel voor de wind gaat. Het afgelopen jaar is er al regelmatig gespeculeerd over het liefdesleven van de McLaren-coureur en door een actie op sociale media heeft Norris weer flink wat los weten te maken.

Norris voedt geruchten

De Britse tabloids wisten vorig jaar al te melden dat hij een relatie heeft met de Portugese influencer Magui Corceiro, maar enkele maanden later werd er alweer gemeld dat het over was tussen de twee. Het is echter de vraag of dat het geval is. Norris liet dit weekend voor het eerst een reactie achter op een Instagram-bericht van de Portugese.

Corceiro deelde een reeks foto's met haar kat en de F1-coureur was er als de kippen bij om een reactie achter te laten. "Olaa Baluu", schreef hij, waarmee hij het huisdier van de Portugese begroette. Dat viel de bijna twee miljoen volgers van Corceiro natuurlijk ook op. De reactie van Norris zorgt dan ook voor veel speculatie. De Brit heeft zich namelijk nooit uitgelaten over of er iets speelt tussen de twee.

Ex van voetballer

Corceiro is overigens geen onbekende naam in de sportwereld, want ze had eerder al een relatie met een andere topsporter. De Portugese had sinds 2019 een relatie met voetballer Joao Felix, maar daar kwam ruim twee jaar geleden een einde aan. Corceiro zou volgens geruchten een scheve schaats hebben gereden met voetballer Pedro Porro, maar de speler van Tottenham Hotspur ontkende dat zelf.