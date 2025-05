Lastige startpositie voor Max Verstappen bij Grand Prix Monaco na gruwelijke kwalificatie van Lando Norris

Max Verstappen begint zondag aan de Grand Prix van Monaco vanaf P5. Lando Norris is in zijn McLaren met een nieuw baanrecord de polesitter. In het vorstendom is het bijna onmogelijk om auto's in te halen, wat de startpositie des te belangrijker maakt.

Verstappen hield zich in het eerste deel van de kwali, Q1, relatief koest. Hij deed weinig meer dan wat nodig was om makkelijk de sessie te overleven. Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren lieten hun motoren wel flink ronken. Achteraan viel het doek voor Gabriel Borteleto, Oliver Bearman, Pierre Gasly, Lance Stroll en Franco Colapinto.

En indirect ook al voor Kimi Antonelli, want hij reed zijn Mercedes-auto in de slotfase kapot en kon daardoor in Q2 niet meer rijden.

Max Verstappen versus Lewis Hamilton

Ook was er een akkefietje tussen Verstappen en Hamilton. De Ferrari-coureur nam een bocht heel langzaam, terwijl Verstappen langs hem scheurde. Maar de Red Bull-coureur wist niet dat de Brit zich daar zou ophouden en schrok zich kapot toen de rode bolide plots opdoemde. "Hij zat enorm in de weg", brulde Verstappen verontwaardigd op de boordradio.

Pech voor George Russell

Ook de bestuurder van de andere Mercedes, George Russell, kon de kwali niet uitrijden. Hij kwam in Q2 in de befaamde tunnel Tir-aux-Pigeons tot stilstand en dat betekende dat hij zijn gedroomde tocht naar Q3 moest staken. Andere afvallers in Q2 waren Carlos Sainz, Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda, de collega van Verstappen bij Red Bull, die eerder dit jaar Liam Lawson verving.

Ontknoping in Q3

McLaren lieten ook in het slotdeel zien dat hun coureurs en auto's lastig te kloppen zijn in Monaco. Norris en Piastri zetten de toon, Verstappen moest het aanvankelijk doen met de vierde tijd. Leclerc leek er nog onderdoor te kunnen glippen, maar in de ultieme slotfase verbrak Norris het baanrecord: 1.09,954. Verstappen moet het doen met P5.

Nauwe straten in Monaco

De Grand Prix van Monaco is vaste prik op de kalender van de Formule 1, alleen door de steeds groter wordende auto's is het lastig inhalen in het prinsendom. Daarom is de kwalificatie op zaterdag vaak van enorm belang. Vorig jaar was de top tien in de race een exacte kopie van de kwalificatie. Wel is er vanaf dit jaar de regel dat coureurs minimaal twee pitstops moeten doen.