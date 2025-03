Diepe zucht na claim over topdarters Luke Littler (18) en Phil Taylor (64): 'Dat is zo'n grote onzin'

Mensen die Phil Taylor en Luke Littler met elkaar vergelijken, moeten daar zo snel mogelijk mee stoppen. Die mening heeft Vincent van der Voort in ieder geval. En zeker als de huidige wereldkampioen (18) beter wordt gemaakt dan de zestienvoudige WK-winnaar Taylor, slaakt de Nederlander een diepe zucht.

Dit keer was het dartslegende Bobby George die durfde te zeggen dat Littler op z'n best 'de vloer aan zou vegen' met Taylor in zijn hoogtijdagen. Van der Voort is wel klaar met dat soort uitspraken. "Ik snap niet waarom hij dat zegt", begint Van der Voort zijn reactie in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Het is zeker populair om dit soort dingen tegenwoordig te zeggen?"

'Zo'n grote onzin'

Volgens de inmiddels gestopte profdarter kan en gaat niemand tippen aan Taylor. Ook Littler niet. "Dat is zo'n grote onzin. Ga maar kijken naar de gemiddeldes van Taylor en de druk die hij er leg na leg op zette bij zijn tegenstanders. Voor mij is Taylor nog altijd de aller, allergrootste. Ook het tijdsbestek waarin hij het heeft gedaan: 30 jaar! Er staat geen maat op die man."

'Dan doe je zoveel afbreuk'

Podcastpresentator Damian Vlottes noemt het zonde dat de twee topdarters weer vergeleken moeten worden. "Dat is helemaal niet nodig", vindt Van der Voort ook. "Het slaat gewoon nergens op. Als je ziet hóé goed Taylor was, dan doe je met zulke uitspraken zoveel afbreuk (aan zijn status, red.)."

Phil Taylor tegen Luke Littler

Natuurlijk is Littler uniek en 'momenteel de beste speler ter wereld'. "Hij gaat, zoals het er nu naar uitziet, nog heel veel winnen. Maar om nu te zeggen dat hij de vloer aan zou vegen met Taylor op z'n best, dat slaat helemaal nergens op." Binnenkort gaan The Power (64) en Littler (18) voor het eerst ooit tegen elkaar gooien, maar ook daar heeft Van der Voort helemaal geen zin in.

Beluister de podcast

