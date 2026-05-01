Laura Benschop zit regelmatig ip de tribune in de Johan Cruijff ArenA om haar man Davy Klaassen aan te moedigen. De Ajax-middenvelder kon donderdag echter ook een keer zijn vrouw bewonderen in het stadion. Zij maakte namelijk een sportief uitstapje.

Benschop volgde namelijk een reformer pilates-les in het stadion van Ajax. Die kans had ze te danken aan spelersvrouw Jade Anna van Vliet. De vriendin van ex-Ajacied Kenneth Taylor behaalde onlangs haar diploma als instructeur in de sport, waarbij gecontroleerde bewegingen gecombineerd worden met weerstandstraining, gericht op het versterken van het hele lichaam. De beroemde influencer gaf een lesje in de Johan Cruijff ArenA.

Daar mochten alleen genodigden aan meedoen en Benschop was dus een van de gelukkigen. Ze werkte zich in het zweet, zoals ze normaal Klaassen ziet doen. "Hij speelt voetbal hier in het weekend, ik doe er pilates doordeweeks", schrijft ze bij beelden op Instagram. Van Vliet is ook te zien in de video terwijl zij via een headset instructies geeft aan de groep.

Blessure

Klaassen zal zaterdag tijdens het duel met PSV in de Johan Cruijff ArenA overigens niet te bewonderen zijn. Hij is namelijk nog steeds geblesseerd. "Het gaat met Klaassen soms goed en dan weer wat minder", zei coach Oscar Garcia over de knieklachten van de middenvelder in aanloop naar de wedstrijd. "Hij kan nu niet spelen. We moeten daar goed naar kijken."

PSV komt zaterdagavond om 20.00 uur langs in de Johan Cruijff ArenA voor het duel met Ajax. De Amsterdammers moeten alles op alles zetten want zij spelen daadwerkelijk nog ergens voor. Ajax staat met nog drie wedstrijden te spelen op de vierde plaats in de Eredivisie. De ploeg heeft 4 punten minder dan nummer 2 Feyenoord en 1 punt minder dan NEC dat op de derde plaats staat.