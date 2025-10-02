De kraker tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain in de Champions League zorgde voor een bijzonder moment op de tribunes, want daar was niemand minder dan Luis Figo te vinden. De Portugese voetballegende keerde voor het eerst sinds zijn voetbalcarrière terug in het stadion van de Spaanse topclub, maar daar waren ze zijn verraad van 25 jaar geleden nog niet vergeten.

Normaal gesproken is het vanzelfsprekend dat een oud-speler van Barcelona met respect wordt ontvangen, maar in het geval van Figo is dat zeker niet het geval. Hij speelde van 1995 tot en met 2000 voor de Catalaanse club en was daar met twee landstitels en twee gewonnen bekers erg succesvol. Zijn overstap naar aartsrivaal Real Madrid zette echter kwaad bloed bij de fans en dat verraad zit ze tot op de dag van vandaag nog steeds erg diep.

Dat bleek al tijdens zijn voetbalcarrière, want elke keer dat hij met Real Madrid terugkeerde naar het Camp Nou werden de ergste dingen naar het hoofd van Figo geslingerd. Het bleef daarbij niet enkel bij verbale uitingen, want in 2002 kwam de haat voor de Portugese superster op een hele bizarre manier tot uiting. Toen Figo een corner moest gaan nemen, werd er namelijk een varkenskop vanuit het publiek naar hem toe gegooid.

'Klootzak' Figo

Figo keerde sinds zijn transfer enkel terug in Barcelona tijdens de Clasico's met Real Madrid. Hoewel hij tegenwoordig een functie bekleed bij voetbalbond UEFA was hij nooit meer te gast in Camp Nou, maar dat veranderde woensdag. De Portugees bracht een bezoek aan de kraker tussen Barcelona en PSG en dat feit maakte al veel los bij de fans van de Catalaanse club. Desondanks melde voorzitter Joan Laporta dat ze Figo met respect zouden behandelen.

Dat zal in de bestuurskamer ongetwijfeld zijn gebeurd, maar de supporters op de tribunes dachten daar heel anders over. Zij zongen 'ese portugués, hijo puta es' in de richting van Figo. Daarmee wilden ze in duidelijke bewoordingen aangeven dat ze die Portugees maar 'een klootzak' vinden.

Voor de supporters van Barcelona werd het overigens uiteindelijk helemaal een vervelende avond doordat PSG met 2-1 zegevierde.



Cánticos de “ese portugués, hijo puta es”. Objetivo: Luís Figo, en el palco del Estadi Olímpic Lluís Companys. #FCBlive @culemanias pic.twitter.com/zsNXZjHCsZ — Gerard (@gerard_boada) October 1, 2025

