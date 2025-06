Lewis Hamilton was één van de weinige, zo niet de enige, Formule 1-coureurs die maandagavond een bezoekje bracht aan de F1 The Movie-première van topacteur Brad Pitt. Zijn kledingkeuze trekt veel aandacht op de rode loper, waar vooral de (beroemde) vrouwen schitterden.

Veel grootheden kwamen op de eerste vertoning van de Formule 1-film af. Zo waren namen als Ed Sheeran, Will.I.Am (zangers), oud-topvoetballer Gareth Bale en zijn vrouw en acteur Tom Cruise aanwezig om hoofdrolspeler Brad Pitt te bejubelen. Maar het waren vooral de vrouwen die de show stalen bij de première in Londen, de hoofdstad van Engeland.

Hamilton volledig in het zwart

Waar Hamilton koos voor een volledig zwart pak met bijpassende zonnebril, daar kozen veel vrouwen voor wat meer kleur. Zo is McLaren-opleidingscoureur Bianca Bustamante in het uitdagend rood gekleed en hoeft zwart zeker niet meteen saai gevonden te worden. Dat tonen zangeres Tate McRae en topmodel Naomi Campbell wel aan.

Zoon van Arnold Schwarzenegger

De immens populaire zanger Ed Sheeran ging volledig in het lichtblauw naar het gala, terwijl de zoon van topacteur Arnold Schwarzenegger de aandacht vooral op zijn vriendin Abby Champion liet vallen. Oud-topvoetballer Gareth Bale had een knoopje van zijn witte overhemd opengelaten. Zijn vrouw Emma Rhys-Jones was met hem mee.

Voorvertoning voor Formule 1-coureurs

F1 The Movie is gemaakt in samenwerking met de échte Formule 1. De film is op circuits opgenomen en in echte auto's. Enkele coureurs spelen een bijrol en dus kreeg het hele Formule 1-circus een exclusieve voorvertoning van de film, waar bijna iedereen op af kwam. Behalve Max Verstappen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen vond andere dingen leuker en belangrijker.

Max Verstappen

Ook in Londen was Verstappen er niet bij. Hij en de andere coureurs zijn volop in voorbereiding op het raceweekend in Oostenrijk, wat een thuisrace is voor het Red Bull Racing-team waar de Nederlander voor rijdt. Door een crash tussen de leidende McLarens in Canada slonk het gat van Verstappen ten opzichte van Lando Norris en Oscar Piastri.

Check de foto's

Check hieronder de mooiste foto's van de grootste sterren tijdens de première van F1 The Movie in Londen.