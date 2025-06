Een groot deel van de Formule 1-grid was dinsdag in New York voor de prèmiere van Lewis Hamiltons film, met daarin Brad Pitt als hoofdrolspeler. Max Verstappen schitterde in afwezigheid. Daar had de Nederlander een goede reden voor.

Verstappen eindigde zondag als tweede bij de Grand Prix van Canada in Montreal. Daarvandaan was het een korte reis naar The Big Apple, maar de Nederlander koos ervoor om naar zijn familie in Monaco te gaan. "Ik ga liever terug naar mijn dochtertje en bepaal mijn leven zelf", zei hij tegen Racing News 365.

Uitstapje naar België

Verstappen vloog vrijwel direct na alle plichtplegingen rond de GP van Canada weer naar huis. Maandagochtend (Europese tijd) landde hij in Nice, vlak bij Monaco. Maar heel lang bleef Verstappen niet bij zijn vriendin Kelly Piquet en (bonus)dochters Penelope en Lily, want twaalf uur later landde zijn privéjet alweer in België.

Het was gissen voor fans wat Verstappen daar dan moest doen, maar op dinsdag kwam er duidelijkheid. De Nederlander testte wederom in een GT3-wagen voor zijn team Verstappen.com, maar dit keer op Spa-Francorchamps. Onlangs deed de Nederlander dat op de Duitse Nürburgring Nordschleife, waar hij naar verluidt een ronderecord reed.

Franz Hermann

Verstappen deed dat onder de schuilnaam Franz Hermann, omdat hij geen zin had in een zwerm journalisten en alle hectiek. Sindsdien gebruikt de Nederlander die bijnaam vaker en op sociale media werd er weer gerept over het racetalent Franz Hermann. 'Franz Hermann is er ook bij', viel te lezen bij een video waarop te zien was dat Verstappen door de pitstraat reed op het iconische circuit in Stavelot.

FRANZ HERMANN IS ON TRACK!! pic.twitter.com/HuJX3dpYz6 — Ana 🦁 (@maxvcalloway) June 17, 2025

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt om ook in andere racedisciplines uit te willen komen. De viervoudig wereldkampioen droomt van deelname aan de 24 uur van Le Mans. Met testritjes onder de schuilnaam Franz Hermann test hij alvast in GT3-wagens.

F1: The Movie

Strak in pak verscheen een groot gedeelte van de grid maandag in New York. Naast Verstappen waren onder anderen WK-leider Oscar Piastri en Fernando Alonso er niet. Lewis Hamilton was de grote ster, en dit keer niet vanwege zijn prestaties. De Brit hielp namelijk mee bij de productie van de film F1: The Movie. Onlangs kregen F1-coureurs al bij de GP van Monaco de gelegenheid om de film te zien, ook toen ontbrak Verstappen.

De film met Brad Pitt in de hoofdrol staat wel op het lijstje bij de Nederlander. "Misschien ga ik de film wel kijken, ja. Als het zo uitkomt, of iemand anders samen wil kijken, prima. Ik hoop ook oprecht dat het een goede film is."