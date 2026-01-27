Sylvie Meis is inderdaad weer vrijgezel. De voormalig vrouw van ex-topvoetballer was een tijd lang samen met een rijke Duitser. Het liefdesleven van Meis verloopt behoorlijk chaotisch, waardoor Johan Derksen met welgemeend advies kwam.

Tegenover het Zwitserse Blick bevestigde Meis dat het over is met Patrick Gruhn. "Ik ben heel gelukkig, dat is alles wat ik daarover wil zeggen", vertelde ze daarover. "Laat ze het eens één keer proberen met iemand met een minimumloon, misschien bevalt het", oppert Derksen in Vandaag Inside, waar haar relatiestatus werd besproken. Advocaat en tafelgast Job Knoester begrijpt niet waarom iedereen haar zo’n mooie vrouw vindt.

Dat gaat er bij de rest aan tafel niet in. "Het is een barbiepopje, met opgepompte tieten", schetst Derksen haar uiterlijk. "Mooi vrouwtje toch, ziet er goed uit", vindt René van der Gijp. Knoester is moeilijk te overtuigen en zegt dat Meis "plastic" is.

'Heel onaantrekkelijk'

"Het is mijn type ook helemaal niet, maar je kunt niet zeggen dat het een lelijke vrouw is", is Derksen van mening. "Ik vind het heel onaantrekkelijk, dat plastic allemaal. Ik begrijp niet dat dat je rolmodel is", blijft Knoester bij zijn mening.

"Je bent nu wel erg kritisch Job", grijnst Derksen. "Eerlijk gezegd zou ik mijn handen wrijven met een kleine Sylvie Meis", vervolgt hij. Van der Gijp schuift uiteindelijk een erotisch speeltje, dat eerder deze uitzending ter sprake is gekomen naar Knoester: "Neem jij deze maar mee naar huis."

Bewogen liefdesleven Sylvie Meis

Zelf heeft Meis ooit gekscherend gezegd dat ze "vaker verloofd was dan dat ze kan tellen". Ze had een showhuwelijk met oud-voetballer Rafel van der Vaart. De twee waren van 2005 tot en met 2013 getrouwd en kregen een zoon: Damián, die voetbalt in de jeugd van Ajax. Verder trouwde Meis met de Duitse kunstenaar Niclas Catello, die ze niet veel later alweer dumpte.

Daarna waren er nog wat korte relaties met Wim Beelen, een Nederlandse multimiljonair, en de Duitser Patrick Gruhn. Kortom: allemaal types met een goedgevulde portemonnee. Eerder deze maand werd gemeld dat Meis het leuk heeft met een Brabander, maar daar wil ze dus niets over kwijt.