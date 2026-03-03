Lewis Hamilton en Kim Kardashian houden de gemoederen al enkele weken bezig en inmiddels begint het er wel erg sterk op te lijken dat er echt iets speelt tussen de twee beroemdheden. De Formule 1-coureur en de Amerikaanse televisiepersoonlijkheid werden opnieuw samen gespot op een bijzondere locatie.

De geruchten over een relatie tussen Hamilton en Kardashian gaan al enkele weken en ze doken zelfs al samen in het openbaar op toen ze gezamenlijk een bezoekje aan de Super Bowl brachten. De Britse F1-legende werd tijdens de testdagen ook gevraagd naar dat onderonsje, maar wilde er toen niet verder op in gaan.

Toch zijn de twee vlak voor het nieuwe seizoen opnieuw samen gespot. Het Amerikaanse medium TMZ kreeg een video in handen waarop de twee bij een stuwmeer in de staat Arizona te zien zijn. Hamilton en Kardashian zouden op de romantische plek van het uitzicht hebben genoten en samen een selfie hebben gemaakt. De twee wereldsterren deelden zelf op hun sociale media ook foto's van precies die locatie, maar een gezamenlijk plaatje zat daar niet tussen.

Eerdere liefdesgeruchten rond Hamilton

Hamilton werd de afgelopen jaren meermaals gelinkt aan andere beroemdheden. Zo gingen er verhalen over relaties met zangeres Shakira, actrice Sofia Vergara en model Gigi Hadid, maar nooit werd dat officieel. Dat was zijn relatie met zangeres Nicole Scherzinger wel, maar het koppel ging in 2015 na ruim zeven jaar uit elkaar.

Kardashian werd begin deze eeuw bekend nadat er een sekstape van haar was uitgelekt en vervolgens was ze te zien in een realityserie over haar familie. De Amerikaanse had eerder al een bekende partner, want ze was van 2012 tot en met 2021 samen met rapper Kanye West. De twee kregen in die tijd samen vier kinderen.

Start van F1-seizoen

De 41-jarige Hamilton gaat vanaf komend weekend in zijn Ferrari op jacht naar zijn achtste wereldtitel. De Brit hoopt dat het hem in 2026 met de nieuwe regels beter afgaat dan in het afgelopen seizoen. Het debuutjaar van Hamilton bij het Italiaanse team verliep namelijk dramatisch. Hij eindigde geen enkele keer op het podium en werd slechts zesde in de WK-stand.