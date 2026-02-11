De afgelopen weken worden de geruchten rondom een liefdesrelatie tussen Lewis Hamilton en Kim Kardashian steeds hardnekkiger. De twee werden al meermaals samen gespot en dat was tijdens de Super Bowl niet anders. Nu heeft de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 voor het eerst gereageerd op de geruchten.

"Tijdens de Super Bowl leek je het erg gezellig te hebben met Kim Kardashian", zo vroeg een journalist aan Hamilton tijdens de testdagen in Bahrein. "Hadden jullie het daar echt zo naar jullie zin?" Hamilton reageerde zelf kortaf op de onverwachte vraag. "Op dit moment ga ik niet op de geruchten reageren. Voor mij is het nu te privé", aldus de Britse racelegende.

Fans moeten dus nog even afwachten op een definitief antwoord. Het afspraakje tijdens de Super Bowl was overigens niet de eerste keer dat de twee celebrities samen werden gespot. Eerder werden de twee al samen gezien tijdens een tripje naar Parijs. Ook doen verschillende geruchten de ronde over een mogelijk hotelbezoekje in Londen van de twee beroemdheden. Ieder afspraakje wakkert de geruchten alleen maar meer aan.

Liefdesgeruchten

In de afgelopen jaren is Hamilton al gelinkt aan een hele rits bekende vrouwen. Echt nieuw zijn de roddels dus niet voor de Brit. Onder meer model Naomi Campbell (55), actrice Barbara Palvin (32), zangeres Rita Ora (35), en model Winnie Harlow (31) werden al in verband gebracht met de meest succesvolle coureur van het afgelopen decennium. Die werden echter nooit officieel bevestigd, vooral door het gebrek aan foto's.

De enige echte relatie van de Ferrari-coureur was met Pussycat Dolls-zangeres Nichole Scherzinger. Met haar had Hamilton een knipperlichtrelatie tussen 2007 en 2015. Zijn beoogde nieuwe liefde Kim Kardashian is sinds 2022 vrijgezel, toen haar relatie met komiek Pete Davidson ten einde kwam.

Testdagen

Buiten de nieuwe geruchten gaat het prima met Sir Hamilton in Bahrein. Het hele Formule 1-circus komt deze week voor het eerst samen voor de allereerste testdagen in het preseizoen. De Britse legende kwam woensdag in 52 rondjes uiteindelijk tot de vierde snelste tijd van allemaal. Ruimschoots voor zijn ploeggenoot Charles Leclerc. Wel moest Hamilton het onderspit delven tegen de snelste tijd van Max Verstappen. De Nederlander was ruim een seconde sneller dan zijn aartsrivaal van weleer.