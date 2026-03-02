De onrust in Iran heeft ook invloed op de sportwereld. Gelukkig voor Max Verstappen lijkt alles erop dat hij komend weekend gewoon in zijn spiksplinternieuwe bolide kan kruipen voor de Grand Prix van Australië.

De bombardementen in Iran hebben ook gevolgen voor de sportwereld. Zo dreigt Iran zich terug te trekken uit het WK voetbal en zijn sommige toptennissers gestrand in Dubai. Naar verluidt zitten er ook monteurs van het team van Ferrari vast in de luxueuze stad. Ook ging een bandentest van Pirelli op het circuit van Bahrein niet door dankzij de onrust in het Midden-Oosten.

'Geen impact op de race'

Toch kunnen Verstappen en zijn collega's opgelucht adem halen. De eerste race van het Formule 1-seizoen, zondag 8 maart in Melbourne, komt voorlopig niet in de problemen vanwege de oorlog in Iran. Dat zegt Travis Auld, directeur van de Grote Prijs van Australië.

Volgens Auld hebben ongeveer duizend mensen die betrokken zijn bij de Formule 1 hun reisplannen moeten wijzigen. "De Formule 1 is als organisatie goed in het verplaatsen van mensen over de hele wereld", zegt Auld. "We verwachten geen impact op onze race." In plaats van via Dubai, Abu Dhabi of Doha, reizen zij bijvoorbeeld via Singapore of Hongkong.

Situatie wordt 'nauwlettend' in de gaten gehouden

"De coureurs zullen er zijn, de monteurs zullen er zijn, de teambazen zullen er zijn", zegt Auld. "Zij hebben prioriteit gekregen." De auto's van de Formule 1-coureurs zijn al per container aangekomen in Melbourne. Op 12 en 19 april vinden races plaats in respectievelijk Bahrein en Saudi-Arabië. De Formule 1 houdt de situatie in die landen 'nauwlettend' in de gaten.

Matige wintertesten

Als de race in Melbourne daadwerkelijk doorgaat, ligt het niet in de lijn der verwachtingen dat Verstappen deze makkelijk gaat winnen. Zijn nieuwste Red Bull-auto, die door de veranderde regelementen totaal anders is, leek tijdens de wintertesten zijn meerdere te moeten erkennen in het team van Mercedes, Ferrari en McLaren. De Nederlander behaalde tijdens de testsessies als beste resultaat de vijfde plek.