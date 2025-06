Voetbalster Jill Roord maakte onlangs de gewaagde keuze om terug te keren naar Nederland, en dat al op 28-jarige leeftijd. De Oranje Leeuwin heeft er veel goede redenen voor. Niet in de laatste plaats om dichter bij haar nieuwe vriendin - en tophockeyster - Pien Sanders te zijn.

Roord voetbalde sinds 2017 buiten Nederland voor mooie clubs als Bayern München, Arsenal, VfL Wolfsburg en Manchester City. Toch besloot de middenvelder al op redelijk jonge leeftijd terug te keren naar huis. Echt naar huis, want ze koos ondanks gesprekken met PSV en Ajax voor landskampioen Twente, waar ze haar carrière begon. Roord zegt in gesprek met LINDA.meiden dat 'de cirkel rond is'.

Blij om terug te zijn in Nederland

Waar Roord voorheen veel moeite moest doen om even tijd vrij te maken voor familie of vrienden, gaat dat nu veel makkelijker. "Het is gek, maar heel lekker. Het is fijn om hier te zijn en te weten dat je niet meer weg hoeft, te vliegen en te plannen", aldus een 'relaxte' Roord. De Oranje Leeuwin is dan ook niet langer meer eenzaam. "Nu heb ik weer een sociaal leven", verzekert ze.

Relatie met Pien Sanders

En dat sociale, plezierige leven wordt mede mogelijk gemaakt door hockeyster Pien Sanders. Zij werden begin dit jaar voor het eerst samen gezien en vorige maand maakte het sportkoppel de relatie wereldkundig. In de eerste weken samen was het vooral goed plannen voor Roord en Sanders, wat extra moeilijk was gezien hun topsportagenda's.

Vaak zagen ze elkaar maar één keer in de week. "Dat is weinig", vindt Roord. "Daarna zie je elkaar soms twee weken niet. Het plannen was stressvol", erkent ze. Sinds kort hoeft dan niet meer, door Roords transfer naar FC Twente. De twee wonen samen in Amsterdam. "Het is heel leuk en het gaat goed. We doen beiden ons ding en hoeven niet meer te plannen. Het gaat allemaal vanzelf, eigenlijk."

Leven in de spotlights

Sinds hun relatie openbaar is, staan beide sporters nóg vaker in de spotlights. "Het is niet dat ik ervan schrok, maar ik dacht wel: dit had ik niet verwacht. We zijn beiden nuchter én happy samen", benadrukt Roord, die de bekendheid rond haar relatie 'wel geinig' vindt. "Het zal ook vast wel een keer vervelend zijn, maar dat hoort erbij."

Het nieuwe sportkoppel is ook een succes op sociale media, met name op TikTok. Daar delen Roord en Sanders vooral dingen over eten en drinken. Maar ze zitten ook regelmatig bij elkaar op de tribune. Roord begint over twee weken aan het EK in Zwitserland, wie weet is haar hockeyende vriendin dan van de partij.