Jade Anna van Vliet, de vriendin van voormalig Ajacied Kenneth Taylor, houdt zich normaliter bezig met het vermaken van haar vele volgers op sociale media. De 21-jarige heeft daar nu een taak bij gekregen. Ze gaat aan de slag als pilatesinstructeur.

Jade Anna is uitgegroeid tot een van de bekendste influencers van Nederland. Zo telt haar Instagram-pagina maar liefst een miljoen volgers. Zij deelt voormalig lifestyle-content en openhartige posts over haar privéleven.

Reformer pilates

Maar naast het bestaan als influencer wilde Jade Anna ook iets anders doen in het dagelijks leven. Ze is al geruime tijd fan van reformer pilates. Die discipline combineert gecontroleerde bewegingen met weerstandstraining, gericht op het versterken van het hele lichaam. Daarom besloot Jade Anna om examen te doen om te kijken of ze als pilatesinstructeur aan de slag mocht.

Dat examen vond op zondag plaats, en niet geheel zonder succes. Jade Anna is namelijk geslaagd, zo maakte ze bekend op Instagram. "Maak kennis met je nieuwe gecertificeerde mat- en reformer-pilatesinstructeur", schreef ze bij haar post op het sociale medium.

Irene Schouten

Daarmee heeft Jade Anna dezelfde passie als voormalig topschaatsster Irene Schouten. Zij is ook helemaal verzot op reformer pilates. Ze heeft daar zelfs haar werk van gemaakt.

Zo richtte de drievoudig olympisch kampioen van 2022 vorig jaar haar eigen bedrijf op: RFRMR. Hiermee bouwt ze aan een keten van sportscholen waarin de methode reformer pilates wordt aangeboden.

Zo heeft ze al meerdere vestigingen in Hoorn, Enkhuizen, Volendam, Hoogkarspel en Wognum. Daarnaast wordt er dit voorjaar een zesde zaak geopend in Heemskerk. Dus als Schouten nog een instructeur zoekt, weet ze bij wie ze kan aankloppen...

Jade Anna

Jadde Anna van Vliet brak op jonge leeftijd door via YouTube, Instagram en TikTok. Die bekendheid heeft ze voor een groot deel te danken aan YouTuber Gio Latooy. De twee kregen een relatie toen zij zestien jaar was en hij 22 jaar. Dat leeftijdsverschil van zes jaar zorgde destijds voor veel ophef.

Inmiddels is het al enkele jaren uit tussen Gio en Jade Anna. Inmiddels heeft de kersverse pilatesinstructeur al een tijdje met voetballer Kenneth Taylor. Jarenlang speelde hij voor Ajax, totdat hij de club uit de hoofdstad afgelopen winter verruilde voor Lazio Roma. De twee verhuisden toen samen naar de Italiaanse hoofdstad.