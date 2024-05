Femke Bol en Lieke Klaver verlaten Bahama's na succesvolle WK estafette: 'Van paradijs naar Parijs'

De Nederlandse atleten gaan de Bahama's weer verlaten. Nadat ze op de World Relays lieten zien bij de wereldtop te horen, stappen ze weer in het vliegtuig. Hopelijk is er genoeg ruimte in de koffers voor de behaalde medailles en olympische startbewijzen.

Bij de WK estafette was het belangrijkste doel om een olympisch ticket binnen te slepen. Dat was de Nederlandse ploeg op deze afstand op de eerste dag al gelukt door de finale te halen. In totaal pakten de atleten dit weekend op de Bahama's drie startbewijzen voor de Olympische Spelen, daar kwam ook nog een WK-medaille bij. Op de 4x400 meter gemengd pakten Femke Bol, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Isayah Boers een zilveren medaille. De Verenigde Staten waren Nederland te snel af en pakten het goud.

'Van paradijs naar Parijs'

Na dat succes is het nu weer tijd om op het vliegtuig te stappen, met de tickets voor de Spelen in Parijs op zak. Lisanne de Witte deelde een laatste foto op Instagram met Eveline Saalberg vanaf de witte stranden op de Bahama's. "Van paradijs naar Parijs", schreef ze erbij.

De Witte en Saalberg plaatsen zich samen met Myrte van der Schoot en Cathelijne Peeters voor de Spelen van komende zomer op de 4x400 meter vrouwen. Bol en Klaver liepen niet mee in de series nadat ze al in actie waren gekomen op de 4x400 meter gemengde estafette.

'Rustdag is reisdag'

Klaver nam op haar Instagrampagina ook afscheid van de Bahama's. Ze deelde een foto met haar collega's en daarbij de tekst "rustdag is reisdag".

Prijzengeld

Naast medailles en startbewijzen keren de atleten ook terug met flinke geldbedragen. Op de WK estafette werd ook prijzengeld uitgereikt aan de nummers één tot en met acht. Er is nog een extra beloning van wel 50.000 dollar als een wereldrecord wordt verbroken.

Voor een zilveren medaille krijgen atleten 20.000 dollar. Een eerste plaats zou 40.000 dollar opleveren.