'Ze kunnen het ook zonder Femke Bol en Lieke Klaver': extra huiswerk voor Nederlandse bondscoach

Op de World Relays waren er afgelopen weekend wisselende resultaten. De mannen haalden de olympische limiet niet en dreigen buiten deelname aan de estafette in Parijs te vallen. Maar de vrouwen lieten zien wat ze waard waren en bezorgden de bondscoach een luxeprobleem.

Zelfs zonder de sterren Femke Bol en Lieke Klaver liepen de Nederlandse atletes zich op de 4x400 meter bij de beste veertien landen op de WK estafette op de Bahama's. Cathelijn Peeters, Myrte van der Schoot, Eveline Saalberg en Lisanne de Witte lieten zien ook zonder de twee sterren zich te kunnen meten met de wereldtop. Dankzij hun prestaties mag Nederland ook op die afstand naar de Spelen.

Femke Bol en Lieke Klaver verlaten Bahama's na succesvolle WK estafette: 'Van paradijs naar Parijs' De Nederlandse atleten gaan de Bahama's weer verlaten. Nadat ze op de World Relays lieten zien bij de wereldtop te horen, stappen ze weer in het vliegtuig. Hopelijk is er genoeg ruimte in de koffers voor de behaalde medailles en olympische startbewijzen.

'Ze lieten zien dat ze écht goed zijn'

En dat stemt de Atletiekunie tevreden. "De dames lieten zien dat ze écht goed zijn", zei technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie tevreden tegenover Sportnieuws.nl. "Ze lieten zien dat ze ook zonder de sterren goede tijden kunnen lopen. We hebben veel goede loopsters."

Nederland pakt zonder Femke Bol en Lieke Klaver olympisch ticket op WK estafette, drama bij de mannen Op de WK estafette heeft Nederland op de tweede dag nog een olympisch ticket binnengesleept. De vrouwen hadden op de 4x400 meter zaterdag naast plaatsing gegrepen, maar in de herkansing was het raak. Dat deden ze zonder Femke Bol en Lieke Klaver. Bij de mannen was er minder succes.

Dat heeft Nederland ook nodig, zo geeft Kortbeek aan. "Willen we straks op de Spelen meedoen om de medailles, dan hebben we ook meer dan vier goede loopsters nodig. Je weet nooit hoe het met de vorm is of wat er gebeurt als iemand geblesseerd raakt. Dan wil je ook dat de reserves in het team passen en dat het kwartet nog steeds hoge ogen kan gooien."

'Luxeprobleem'

Kortbeek is het eens dat de bondscoach op de estafette, Laurent Meuwly, met de vorm van de atletes in een fijne positie zit. "Dat is een luxeprobleem, inderdaad. Maar dat luxeprobleem moeten we als Nederland ook willen. Dat geeft aan dat het met de kwaliteit goed zit."

Femke Bol leidt Nederland op gemengde estafette naar zilveren WK-medaille De Nederlandse atleten hebben opnieuw laten zien bij de wereldtop te horen bij de WK estafette. Op de 4x400 meter gemengd pakten Femke Bol, Lieke Klaver, Isaya Klein Ikkink en Isayah Boers een zilveren medaille. De Verenigde Staten waren Nederland te snel af en pakten het goud.

Gemengd estafette

Bol en Klaver werden ingezet op de 4x400 meter gemengd estafette. En met succes: de Nederlandse atletes liepen, samen met hun mannelijke collega's Isaya Klein Ikkink en Isayah Boers eerst naar de Olympische Spelen en op de finaledag naar een zilveren medaille op het WK.