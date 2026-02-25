Superster Lionel Messi heeft in een openhartig interview in de podcast Miro de Atrás een opmerkelijke ontboezeming gedaan. De Argentijnse alleskunner heeft namelijk toegegeven dat zijn gebrek om Engels te spreken hem soms slecht heeft doen voelen.

De Argentijnse wereldkampioen heeft in de podcast onthuld dat hij spijt heeft van het feit dat hij nooit Engels heeft geleerd. Messi heeft zelf het idee dat hij daardoor mogelijkheden heeft gemist, die hij anders wel had gehad. Immers kon hij met veel belangrijke figuren in de voetballerij geen gesprekken voeren.

Schooltijd

In de podcast sprak de behendige aanvaller openhartig over zijn schooltijd en gaf hij aan dat hij na de middelbare school is gestopt met studeren. Daarna heeft hij zijn hele leven gewijd aan professioneel voetbal, eerst bij Newell's Old Boys en later uiteraard bij Barcelona.

"In mijn laatste jaar in Argentinië deed ik niets, omdat ik wist dat ik ging vertrekken", vertelt Messi in het openhartige interview. "Ik heb spijt van zoveel dingen, dat zeg ik ook tegen mijn kinderen. Zorg voor een goede opleiding, studeer en wees voorbereid."

Beroemdheden

Nu hij in Amerika speelt voor Inter Miami, komt de Argentijn regelmatig in contact met internationale sterren, zakenmensen en andere wereldberoemde figuren. Die nieuwe situatie heeft hem in laten zien hoe jammer het is dat hij nooit Engels heeft geleerd. In Spanje was het natuurlijk niet nodig om een andere taal te kunnen dan zijn moedertaal.

"Ik zeg tegen mijn kinderen dat ze vandaag de kans hebben en dat ze die niet moeten verspillen", vervolgt de Argentijnse alleswinnaar. "Ik had als kind tijd om Engels te leren, maar deed het toen niet. Ik was dom. Nu bevind ik me tussen ongelooflijke beroemdheden en soms voel ik me irrelevant," zo besluit Messi.

Kampioenschap

Ondanks zijn gebrekkige Engels gaat het goed met Messi in de Verenigde Staten. Afgelopen december kroonde de kleine Argentijn zich met Inter Miami voor het eerst tot kampioen van de MLS. Bovendien werd de inmiddels 38-jarige voetballer verkozen tot meest waardevolle speler. Dit seizoen is Miami minder begonnen. De eerste wedstrijd van de nieuwe jaargang ging met 3-0 verloren tegen Los Angeles FC.