Arne Slot kan even genieten van wat tijd met zijn gezin. Zijn ploeg Liverpool heeft momenteel geen verplichtingen vanwege de interlandperiode. Dus ging de familie er in stijl opuit in Dubai.

Het leven van een toptrainer staat altijd in teken van voetbal. Maar als het kan, maakt Slot ook tijd voor zijn gezin. Dat blijkt wel tijdens de interlandperiode. Speelronde zeven en acht staan deze week op het programma in de WK-kwalificatie.

Dat is voor de Nederlandse oefenmeester de uitgelezen kans om te vertrekken uit Engeland. Veel van zijn Liverpool-spelers zijn uitgeleend aan nationale teams. Bij Oranje representeren Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo de ploeg van Slot.

Familiefoto

De coach is inmiddels aan het genieten in Dubai. Zijn dochter Isa deelt een foto van het gezin op Instagram. Ze hebben zich flink uitgedost voor een diner in een luxe restaurant. De vrouw van Slot, Mirjam, steelt de show in een zilveren glitterjurk.

Hopelijk voor de familie is de aandacht voor de trainer in de Verenigde Arabische Emiraten minder groot dan in Engeland. Slot sprak zich eerder uit over de impact van zijn populariteit op zijn gezin. Voor Mirjam, die in 2009 in het huwelijksbootje stapte met Arne Slot, is "die aandacht het moeilijkste onderdeel" van hun leven. "Ze haalt ook liever eten af in plaats van dat we samen ergens gaan zitten. Ze voelt anders dat ze bekeken of beoordeeld wordt", aldus Slot.

WK-kwalificatie

Slot zal ongetwijfeld de WK-kwalificaties met een schuin oog in de gaten houden en hopen dat zijn spelers heelhuids terugkeren. Nederland speelt donderdagavond om 20.45 uur een uitwedstrijd tegen Malta. Zondag staat een thuisduel met Finland op het programma.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.