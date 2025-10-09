Yolanthe Cabau heeft openhartig gesproken over een moeilijk proces tijdens haar relatie met ex-topvoetballer Wesley Sneijder. De twee waren lange tijd gelukkig samen, maar moesten ook flinke tegenslagen verwerken. "Heel intens, met veel tranen."

De situatie komt ter sprake vanwege een filmpersonage van Yolanthe. Vanaf volgende maand is ze in de film Perfectly Imperfect te zien als model Nicky. De actrice en onderneemster herkent een deel van zichzelf in Nicky.

"Mijn personage Nicky worstelt heel erg met zichzelf. Ze kan geen kinderen krijgen en denkt dat ze zonder nooit goed genoeg is." Die pijn begrijpt Yolanthe erg goed. Ze heeft zelf ook een kinderwens gehad met haar ex-man Sneijder. Die ging echter niet zomaar in vervulling. na een lang traject kregen de twee wel een zoon samen: Xess Xava (9).

'Veel tranen'

"Voordat ik Xess kreeg, was het voor mij heel moeilijk om kinderen te krijgen", vertelt Cabau aan Grazia. Het heeft vier jaar geduurd voordat ze zwanger werd. "Die weg was heel intens, met veel tranen."

"Ik weet nog dat ik naast Wesley in bed lag en me afvroeg: ben ik wel goed genoeg voor jou?", vervolgt de 40-jarige. "Kan ik je wel een kind geven? Misschien verdien je wel een andere vrouw die dat wel kan. Ondertussen kreeg ik in elk interview de vraag: ‘Wanneer komen de kinderen?’ En dat horen meer vrouwen, terwijl je niet weet waar ze mee dealen. Daarmee kan je een vrouw heel onzeker maken."

'Je wil het zo graag goed doen'

Ze hoopt dat haar verhaal en de film waarin ze speelt vrouwen kracht geven die zich erin herkennen. Voor Yolanthe is een deel van het personage ook totaal anders dan zijzelf. "Nicky vlucht in drugs en gaat veel stappen. Ik heb nooit aan coke gedaan en onenightstands zijn ook niet Yo."

"Ik dacht daardoor meer: iedereen gaat er zo anders mee om", vertelt Cabau. "Maar als je het uiteindelijk afpelt is de pijn waar we doorheen gaan hetzelfde. Ik ben natuurlijk actrice, zij is model, een ander vak, maar bij beiden vinden anderen wat van je. Je wil het allemaal zo graag goed doen."

Scheiding

De relatie en scheiding van Cabau en recordinternational Sneijder was in Nederland altijd veelbesproken. Na de breuk besloot Yolanthe daarom te vluchten voor de media-aandacht in Nederland. Ze verhuisde naar Los Angeles.

De 41-jarige oud-voetballer heeft inmiddels een nieuwe vriendin: Romy Lukassen (23). Hij liet eerder merken dat hij ervoor open staat om met haar nog een kind te krijgen. "Ik heb altijd een meisje gewild. Dus als het me nog gegund is, zeker."