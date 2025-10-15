Topschaatser Kjeld Nuis deelde deze week een trainingsvideo op Instagram en zette daar een opvallende tekst bij. Zijn vriendin Joy Beune vond daar iets van, zo bleek uit het alleszeggende gifje dat zij plaatste.

De 35-jarige Nuis was bezig op de schaatsplank, een bekend fenomeen onder de schaatsers. De ervaren sprinter had speciale sokken aangetrokken om in een gehurkte houding over de plank heen te glijden. En dat glijden mocht van hem wel vaker. 'Slide DM', zette hij grappend bij de video.

'Oh...', reageerde Beune in GIF-vorm. Zij koos voor een bewegend en veelzeggende plaatje van de Amerikaanse serie The Office. 'Slide DM' betekent namelijk iets als: 'Stuur me een privéberichtje.'

'Rust maakt je alleen maar ouder'

De twee zullen het ongetwijfeld grappend bedoeld hebben. En daar deed Team Reggeborgh-collega Tim Prins (22) maar wat graag aan mee. 'Bijtrain daggie?', vroeg hij. Teamgenoot Jenning de Boo (21) haakte daar ook op in: 'Een olympische legende kent geen rust.' Prins: 'Klopt, rust maakt je alleen maar ouder.'

Het schaatsicoon maakt zich op voor een derde Olympische Spelen. Nuis moet in december dan wel presteren op het olympisch kwalificatietoernooi, waar hij plaatsing voor de Spelen in Milaan moet afdwingen. De vorige twee eindtoernooien gingen hem zeer succesvol af: in 2018 goud op de 1000 en 1500 meter en vier jaar later nog eens goud op de schaatsmijl.

Opmerkelijke deal

Nuis zorgde begin oktober voor opvallend nieuws, door een contract voor het leven te tekenen bij Team Reggeborgh. Hij zei daarover bij de NOS: "Een contract voor het leven klinkt heel lang, maar ik ga echt niet tot mijn vijftigste door. Dit betekent dat ik de rest van mijn carrière voor Reggeborgh schaats. Het vertrouwen in beide richtingen is zo groot, dit is mijn eindstation, maar er is geen einddatum."

Hij zou na zijn schaatscarrière aan de slag kunnen als trainer bij de ploeg. Nóg een Olympische Spelen zit er in ieder geval niet meer in voor Nuis: "2030 is veel te ver weg. Als ik al zie hoe ik moet knokken om de jonkies nu voor te blijven, doe ik dat niet nog vier jaar. Dat is niet realistisch."