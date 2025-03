Louis van Gaal schrapt teksten verbaasde René van der Gijp uit documentaire: 'Zijn ego is daar niet tegen bestand'

Er is weer een documentaire onderweg over het leven van Louis van Gaal. René van der Gijp mocht daar ook een rolletje in spelen, maar tot zijn eigen verbazing halen zijn teksten de definitieve versie niet. Maandagavond deed hij er bij Veronica Inside zijn plasje over.

"Er was mij gevraagd of ik mee wilde werken aan een documentaire van Louis van Gaal. Ik zeg dat vind ik hartstikke leuk, want ik heb met hem gevoetbald en al. Toen was die man met dat materiaal naar Louis gegaan…", begint Van der Gijp, voordat presentator Wilfred Genee hem in de rede valt. "Tijd ingestoken en zo?", vraagt Genee aan zijn collega. "Ik was naar de kapper gegaan", aldus de grotendeels kale Van der Gijp

René van der Gijp blikt terug op merkwaardige actie opdringerige sponsor: 'Pleur alsjeblieft op!' René van der Gijp zit nooit om anekdotes verlegen. Die gooit hij zonder enige moeite over tafel bij Vandaag Inside, of in zijn podcast. Dit keer gaat het over een verhaal van een van Van der Gijps sponsoren.

Grote namen

"Ik had een nieuwe broek gekocht, een nieuw overhemd. Ik dacht ik moet goed voor de dag komen. Toen was die gozer met dat bandje naar Portugal gegaan en toen schijnt Louis gezegd te hebben dat ik hem niet zo serieus nam als voetballer. Toen heeft hij die gozer tien minuten in de tuin achterna gezeten", lacht Van der Gijp. "Dus ik word eruit geknipt nu."

René van der Gijp blikt terug op epische avonturen met voetbalicoon: 'Die waren echt lekker Wim' René van der Gijp was voetballer in een tijd dat het heel gewoon was om na een wedstrijd nog even langs en café te gaan. Op jonge leeftijd werd hij al in het wereldje gezogen door zestigvoudig international en tweevoudig WK-finalist Wim Suurbier. Met hem maakte 'Gijp' de gekste dingen mee.

Van der Gijp speelde in zijn tijd bij Sparta samen met Van Gaal. "Ik speelde natuurlijk met (Ruud) Geels, (Geert) Meijer, (Gerard) Van der Lem, (Dick) Advocaat en Wim (Suurbier)", somt Gijp op. "Wij namen hem niet zo serieus."

Regisseur Van Gaal

"Als je een goede documentaire wilt maken, moet je niet afhankelijk zijn van de hoofdpersoon die de eindredacteur is. Want dan krijg je een promotiefilm voor Louis van Gaal", stelt Johan Derksen. "Een documentaire wordt mooi als er ook wat andere, verrassende geluiden te horen zijn", vindt hij.

Gepassioneerde Louis van Gaal baart opzien: 'Na 28 minuten had iedereen zoiets van: wat moeten we ermee?' Louis van Gaal verscheen onlangs op het witte doek. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal was te zien in een reclamespotje van ESPN. Dat deed hij zoals alleen Van Gaal dat kan, weet Hans Kraay junior, die het van dichtbij meemaakte.

Derksen maakte in zijn tijd als hoofdredacteur van Voetbal International mee dat Van Gaal zestig veranderingen had in een interview, terwijl hij het 'allemaal op de band had'. "Soms vertelde hij verhalen en zei hij erbij dat haal ik er toch uit. Waarom vertel je het dan?", vraagt Derksen zich in vredesnaam af.

"Louis wil over alles de regie hebben. Dat is in veel gevallen niet aan te bevelen, want dan krijg je de waarheid niet te zien. Zijn ego is daar niet tegen bestand."