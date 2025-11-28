Topdarter Luke Littler was donderdag onderdeel van een marketingstunt van fastfoodketen McDonalds. De achttienjarige deelde gratis hamburgers uit bij zijn lokale vereniging op een bijzondere dag.

In het Engelse Sint Helens deelde Littler donderdagavond gratis hamburgers uit vanuit een foodtruck van McDonalds. Dit deed de topdarter bij zijn lokale liefdadigheidsvereniging. De actie was een marketingstunt van de hamburgerketen.

'Hij doet zijn oude liefde pijn'

Littler stond altijd bekend om zijn liefde voor döner kebab. Door zijn lucratieve actie lijkt hij dan ook zijn 'oude liefde pijn te doen', zo schreef de Engelse krant The Sun grappend. Litter verscheen eerder dit jaar ook al in een campagne van de Amerikaanse fastfoodgigant. De samenwerking met McDonalds is dan ook niet de eerste met een groot. Eerder ging de achttienjarige Engelsman al in zee met spelcomputer Xbox en YouTube-kanaal Sideman.

Bijzondere dag

Waar Littler in de avond hamburgers stond uit te delen, was hij overdag nog met met een ander liefdadigheidsactie bezig. De darter was eerder op de dag namelijk op bezoek bij zijn lokale ziekenhuis. Daar bezorgde hij zieke kinderen de dag van hun leven door met hen een potje te darten op een magneetbord. Ook de verpleegsters mochten een poging wagen om de nummer één van de wereld te verslaan. Littler schreef na het bezoek op zijn Instagram dat 'dit veel voor hem betekende'.

Loting WK darts

Over anderhalve week moet Littler aan de bak om zijn wereldtitel te verdedigen. Littler speelt zijn eerste ronde op al op de eerste dag (11 december) tegen Darius Labanauskas. Als de Engelsman de Litouwer verslaat, moet hij in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen Mario Vandenbogaerde en David Davies.

Dominant jaar

Littler zal vol vertrouwen afreizen naar Ally Pally. De tiener pakte vorige maand nog de nummer één positie op de wereldranglijst over van Luke Humphries. Verder won hij dit jaar al de UK Open, de World Matchplay, de World Grand Prix, de Grand Slam of Darts en de recente Players Championship Finals.

Reageer en praat mee!