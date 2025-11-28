Dartsensatie Luke Littler heeft anderhalve week voor de start van het WK darts een hartverwarmend bezoek gebracht aan zijn lokale ziekenhuis. Daar heeft hij een overgetelijke indruk achter gelaten op de zieke kinderen.

Littler heeft in zijn woonplaats Warrington een bezoek gebracht aan het lokale ziekenhuis. Daar speelde hij potjes darts met de kinderen en verpleegsters op een magneetbord, zo deelde de achttienjarige darter op zijn Instagram. Op foto's is te zien dat Littler ook langs gaat bij zieke kinderen die op bed liggen.

Bij zijn post schrijft Littler: "De kans om naar mijn lokale ziekenhuis in Warrington te komen om gedag te zeggen en te darten met deze fantastische kinderen, ouders, artsen en verpleegkundigen betekende veel voor me", zo begint hij. "Ik weet zelf hoe geweldig het personeel daar is en hoe belangrijk het is om op welke manier dan ook steun te tonen. Dank jullie wel voor alles wat jullie doen, het verandert levens."

Hartverwarmend gebaar

Zijn bezoek aan het ziekenhuis was niet het eerste hartverwarmende gebaar wat Littler deze week deed. Zo nodigde hij een tienjarige fan uit om bij hem langs te komen, nadat de fan een ontmoeting bij de Grand Slam of Darts aan zich voorbij moest laten gaan wegens een hersenvliesontsteking. Littler zag het verhaal langskomen op zijn telefoon en schakelde meteen zijn managment in om de jonge fan te vinden en uit te nodigen voor een foto en een signeersessie.

WK-loting

Alle hartverwarmende gebaren zijn heel mooi, maar over anderhalve week moet Littler aan de bak om zijn wereldtitel te verdedigen. Littler speelt zijn eerste ronde op al op de eerste dag (11 december) tegen Darius Labanauskas. Als de Engelsman de Litouwer verslaat, moet hij in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen Mario Vandenbogaerde en David Davies.

Dominant jaar

Littler zal vol vertrouwen afreizen naar Ally Pally. De tiener pakte vorige maand nog de nummer één positie op de wereldranglijst over van Luke Humphries. Verder won hij dit jaar al de UK Open, de World Matchplay, de World Grand Prix, de Grand Slam of Darts en de recente Players Championship Finals.

