Luke Littler is zó goed, dat hij met zijn tegenstanders én de sport zelf speelt. Volgens ex-prof Vincent van der Voort neemt de dartssensatie vormen aan van Phil Taylor en Michael van Gerwen in hun hoogtijdagen. Al had Littler in hun tijd met wat hij nu af en toe doet ruzie gekregen met menig speler.

Van der Voort (49) speelde meer dan twintig jaar lang darts en was dus getuige van de hoogtepunten van zowel Taylor als Van Gerwen. Wat hij nu bij Littler ziet, verbaast hem zelfs. In de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door deelt hij zijn verbazing. "Bizar mooi, toch?", reageert hij op de vraag wat hij van de actie van Littler vond tegen Ricardo Pietreczko tijdens de Players Championship Finals. Hij ging op 121 voor bullseye-triple 7-bullseye. Zeer ongebruikelijk.

'Hij zou daar ruzie om krijgen'

"Vroeger zou hij daar ruzie om krijgen, iemand zo proberen te vernederen. Maar tegenwoordig kan het allemaal wat meer. We dachten na de tijdperken Taylor en Van Gerwen dat niemand meer zo dominant zou zijn. Dat zou niet meer kunnen. Maar we hebben er eentje hoor. Ga er maar aan staan. Littler is voor iedereen een opdracht."

Appeltje te schillen met Pietreczko

Volgens Van der Voort had Littler uitgerekend tegen Pietreczko nog een appeltje te schillen. De Duitser was vorig jaar boos geworden op The Nuke omdat hij toen ook al vernederende dingen op het bord gooide tegen hem. "Dit is een bewussie geweest hoor, dat hij het nu nog een keer deed. Hij is absoluut niet voorzichtiger geworden na de vorige keer."

'Hij speelt gewoon met zijn tegenstanders'

Het gedrag van Littler toont volgens Van der Voort zijn dominantie. "Hij speelt gewoon met zijn tegenstanders en het spel zelf. Hij doet ook maar wat hem op dat moment ingeeft en hij komt er nog mee weg ook. Je ziet het ook bij zijn tegenstanders. Het gebeurt gewoon niet dat ze hem goed onder druk krijgen. Niemand heeft een antwoord. Hij geeft iedereen een opdracht mee voor de komende weken. Op dit moment zie je dat Luke Humphries als enige misschien van hem kan winnen over een langer format."

'Ook wel weer knap'

Wat Van der Voort zelf had gedaan als hij tien jaar geleden zulke acties van Littler tegen zich had gehad. Bijvoorbeeld zoals tegen Pietreczko, waar hij op dertig diverse uitgooiroutes koos. "Dan had ik gedacht: piep piep (doelend op scheldwoorden die hij zelf censureert, red.). Maar het is ook wel weer knap als het lukt."

