Max Verstappen hoopt dolgraag voor de vierde keer de Grand Prix van Nederland te winnen. Dat wordt een zware kluif, met de ongenaakbare McLarens. Ook hoeft hij (voorlopig) niet te rekenen op de steun van zijn vriendin Kelly Piquet, die bijna tweeduizend kilometer van hem verwijderd was.

Het Braziliaanse model en influencer was vrijdagavond druk met video's delen op Instagram. Maar daarop waren de duinen, het strand of de zee van Zandvoort niet te zien. Op de beelden die Piquet de wereld in slingerde, waren palmbomen te zien. En die hebben we in Nederland niet, op een paar neppe exemplaren na. Wat bleek, de Braziliaanse gaf een ander familielid de voorkeur boven haar vriend.

Piquet bij bijzondere gelegenheid vader

Piquet was vrijdag wel op een circuit, maar dan die van Estoril in Portugal. Daar was haar vader Nelson Piquet, drievoudig wereldkampioen F1, aanwezig. De Braziliaanse racelegende gaf een demonstratie bij de Porsche Cup Brasil in zijn Brabham BT52 uit 1983. Daarin won de inmiddels 73-jarige Piquet zijn tweede titel. Ook voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone was er te gast.

Nelson Piquet e Bernie Ecclestone estão no Estoril como convidados da ronda portuguesa da Porsche Cup Brasil.



O tricampeão do mundo fará demonstrações em pista com o Brabham BT52 de 1983 durante o fim de semana.



🎥 Porsche Cup Brasil pic.twitter.com/oiMu2WRNGE — F1PT (@F1PToficial) August 30, 2025

De familie Piquet heeft banden met de Porsche Cup Brasil. Nelson junior won het kampioenschap in 2014. Racen zit dus in het bloed bij de schoonfamilie van Verstappen.

Grand Prix van Nederland

Bij hemzelf ook, door vader Jos en moeder Sophie Kumpen. Jos Verstappen is al gespot in Zandvoort om zijn zoon aan te moedigen. Zusje Victoria deelde in aanloop naar de GP van Nederland beelden van haar zoontjes, die in de voetsporen treden van hun oom.

Die won in 2021, 2022 en 2023 zijn thuisrace, vorig jaar moest hij de zege laten aan Lando Norris. Ook tijdens de voorlaatste editie - in 2026 is de laatste race - lijkt McLaren de favoriet voor de winst. Norris en teamgenoot Oscar Piastri domineren al heel het jaar de Formule 1. Verstappen heeft een achterstand van meer dan meer dan 80 punten op beide McLarens. Hij kan de steun van Piquet dus goed gebruiken.

Kwalificatie en race

Wie weet komt de Braziliaanse nog over, Portugal ligt ook niet op een onoverbrugbare afstand. Zaterdagmiddag om 15.00 uur is de belangrijke kwalificatie, 24 uur later is de hoofdrace.