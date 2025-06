Dit is Nelson Piquet: schoonvader Max Verstappen won meerdere wereldtitels en veroorzaakte rel met Lewis Hamilton

Nelson Piquet sr. is een zeer bekende naam in de Formule 1-wereld. Zijn achternaam doet bij de jonge generatie vooral een belletje rinkelen als de vader van Kelly Piquet, de vriendin van Max Verstappen. Maar de veelbesproken Braziliaan is zelf ook goed voor liefst drie wereldtitels in de koningsklasse van de autosport. Dit is zijn opvallende verhaal.

Inmiddels is Piquet Sr. 72 jaar, maar lang geleden verhuisde hij vanuit naar Brazilië naar de Verenigde Staten om zijn tenniscarrière waar te maken. Hij was namelijk een groot talent in die sport. In Amerika kwam hij echter in aanraking met autosport, waarna hij bij zijn terugkeer in Brazilië een carrière in het karten begon.

Dat deed hij onder de naam van zijn moeder: Piquet. Hij is namelijk eigenlijk geboren als Nelson Souto Maior, maar Piquet wilde geen argwaan wekken en verhulde zijn kartloopbaan voor zijn eigen ouders. Die hadden namelijk nog steeds de hoop dat hij een professioneel tennisser zou worden.

Drievoudig wereldkampioen

Inmiddels is duidelijk welke loopbaan hij koos. In 1979 reed Piquet zijn eerste volle seizoen in de Formule 1. Dat deed hij naast de grote coureur Niki Lauda bij Brabham. Een jaar later werd Piquet eerste coureur én tweede in het wereldkampioenschap, in 1981 volgde zijn eerste wereldtitel. Dat kunstje deed hij in 1983 nog eens over, waarna hij drie seizoen later de overstap maakte naar Williams.

Ook met die renstal pakte hij nog één wereldtitel: in 1987. Vervolgens reed hij nog voor Lotus en Benetton, om vervolgens in 1991 af te zwaaien. Daarmee stokte de teller op 204 races, drie wereldtitels, 23 overwinningen en 60 podiums.

Zeer rijke schoonvader van Max Verstappen

Piquet vulde zijn zakken flink in de Formule 1 en koos daarna voor een eigen bedrijf, Autotrac. Dat bedrijf is erin gespecialiseerd om met geavanceerde technologie autoparken te volgen en te monitoren. Verschillende online bronnen schatten zijn vermogen op liefst 200 miljoen dollar.

Piquet woont in een groot landhuis in Rio de Janeiro. Daar kan hij in alle rust naar de Formule 1-races kijken, waar hij zijn schoonzoon Verstappen in actie ziet. De Nederlandse coureur gaat sinds oktober 2020 met Kelly Piquet en won sindsdien vier wereldtitels, één meer dan zijn schoonvader.

In opspraak om racistische opmerking

Logischerwijs juicht Piquet Sr. dan ook voor de Red Bull-rijder. Dat gaat soms zo ver dat andere coureurs het moeten ontgelden. De oud-coureur schoof in november 2021 aan bij een F1-podcast, waar hij Verstappens aartsrivaal Lewis Hamilton uitmaakte voor 'neguinho', ofwel: 'zwartje'. De Braziliaanse rechtbank besloot hem daarvoor te beboeten voor het gigantische bedrag van (omgerekend) 900.000 euro, maar dat werd in hoger beroep teruggedraaid.

"Er is geen sprake van haatzaaiende uitlatingen. Het gebruik van informele taal, ook al is het ongepast en geïnspireerd door subtiel of onvrijwillig racisme, kan niet worden gekarakteriseerd als het toebrengen van collectieve schade", sprak de rechter destijds.

Verstappen neemt het voor hem op

Verstappen reageerde er overigens zelf ook op: "Ik ken Nelson goed en heb al heel wat tijd met hem doorgebracht en hij is absoluut geen racist. Hij is een aardige en relaxte kerel, maar hij had dat woord niet moeten gebruiken. Het is beledigend en zeker in de huidige tijd kan dat echt niet meer."

Grote familie én opvallende ex-vrouw

Sinds vorige maand hebben Verstappen en Kelly Piquet een dochter samen: Lily. Maar het is zeker niet de eerste keer dat Piquet Sr. opa is geworden. Zo heeft Kelly bijvoorbeeld al een dochter (Penelope) uit een eerdere relatie. Verder heeft Kelly's vader nog zes kinderen, uit vier verschillende relaties: Geraldo, Nelson Angelo (aka Piquet jr), Kelly, Julia, Laszlo, Pedro Estacio en Marco.

De moeder van Kelly is overigens een Nederlandse vrouw, die vroeger model is geweest: Sylvia Tamsma. Zij was de tweede vrouw van Piquet en het koppel bleef vijftien jaar samen. Vivianne de Souza Leão is de huidige partner van de veelbesproken oud-topcoureur.