Het racebloed stroomt door de aderen in de familie Verstappen. Max is uiteraard het beste voorbeeld, als viervoudig wereldkampioen Formule 1. Maar ook opa Jos (meer dan 100 races in F1) en oma Sophie Kumpen (voormalig karter) houden van snelheid. En er lijken al opvolgers klaar te staan.

Max Verstappen heeft nog geen natuurlijke opvolger, of Lily moet de F1 Academy (vrouwentak) in gaan. Zusje Victoria heeft wel twee zoons en die lijken zich al klaar te stomen voor het echte werk. Op Instagram deelde ze schattige beelden van Luka en Lio, gehuld in een klein pakje van hun oom. Opa Jos voelt de bui al hangen.

'Geen warming-up nodig'

Op Instagram plaatste Victoria een reeks met foto's en video's waarin haar zoontjes in een kart rijden. Nog niet helemaal zelf, want er loopt iemand achter met een touw. Of beter gezegd: rent, want de mini-Verstappens schieten uit de startblokken. "Geen warming-up nodig... meteen vol gas!", is dan ook de veelzeggende tekst bij de post. Zusje Hailey staat erbij als "de schattigste kleine supporter".

De post is in amper een dag tijd al meer dan 125.000 keer geliked, door onder anderen Max Verstappen en Robert Doornbos. Oma Sophie Kumpen noemt het "te schattig". "Zou het niet erg vinden om het allemaal opnieuw te doen", schreef ze. Met Max maakte ze immers hetzelfde mee. Opa Jos daarentegen... "Oh nee. Begin het weer opnieuw", reageerde hij gekscherend.

Weg naar succes

Verstappen zelf begon op vierjarige leeftijd met karten. Vader Jos was degene die hem begeleidde. "Hij was keihard, maar zonder hem was ik nooit Formule 1-coureur geworden", vertelde de viervoudig wereldkampioen ooit over de aanpak.

Mochten Luka en Lio dezelfde ambitie hebben, dan zijn er genoeg leermeesters. En voor nog wat extra ervaring of advies zouden ze ook terecht kunnen bij de schoonvader en -broer van oom Max Verstappen. Hij is namelijk samen met Kelly Piquet, dochter van drievoudig wereldkampioen Formule 1 Nelson Piquet. Ook Nelson Piquet Jr. maakte de nodige kilometers in de hoogste autosportklasse ter wereld.