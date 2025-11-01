De Grand Prix van Abu Dhabi, 12 december 2021. Een legendarische dag in de F1-geschiedenis, want toen werd Max Verstappen voor het eerst wereldkampioen. En dat gebeurde onder bizarre omstandigheden

In de slotfase van de race ging Lewis Hamilton aan de leiding. De Brit zou de wereldtitel pakken als hij bij de race als eerste over de eindstreep zou komen. Maar de wedstrijdleiding besloot na een ongeval elders op het circuit de safety car op de baan te brengen.

Het was mogelijk dat het hele peloton vervolgens achter de safety car de race uit zou rijden. Maar de safety car verdween en Verstappen kreeg toch nog een kans om Hamilton in te halen. De Red Bull-coureur greep die kans en werd wereldkampioen.

No Mikey No

Legendarisch is de reactie van Toto Wolff, teambaas bij Mercedes, waarvoor Hamilton toen reed. Hij zei via een headset tegen wedstrijdleider Michael Masi: "No Mikey no, that is so not right!". Oftewel: "Nee Mikey, dit is zo verkeerd!". Daarna smeet hij met de headset.

In gesprek met The Telegraph blikt Wolff, zeker niet voor het eerst, terug op dat moment. "Ik heb sinds mijn kindertijd niet meer meegemaakt dat ik zo de controle over een situatie verloor", erkent hij. "Er was in feite één gek die het record van de grootste kampioen aller tijden verpestte."

Gevolgen

Zijn vrouw Susie Wolff vult aan: "Het was ongelooflijk. Dat één persoon de regels op een manier kon interpreteren, wat nog nooit eerder was gedaan, met zulke gevolgen. Dat bleef nog lang aan me knagen." Een van de gevolgen was dat Hamilton op zeven WK-titels bleef staan, evenveel als racelegende Michael Schumacher.

Ook voor Masi waren de gevolgen ernstig. In 2022 werd hij aan de kant gezet als wedstrijdleider en hij ontving doodsbedreigingen. "Er waren een aantal donkere dagen. En zeker weten, ik voelde mij de meest gehate man ter wereld. Mensen zeiden dat ze achter mij en mijn familie aan zouden komen", zei Masi tegen News Corp.