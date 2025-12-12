Kersverse F1-wereldkampioen Lando Norris heeft bij het prijzengala van de bond FIA zijn titel gekregen. Max Verstappen ontbreekt bij het evenement. FIA-president Mohammed Ben Sulayem is er uiteraard wel en dat laat de Emirati merken ook.

FIA koos Tasjkent in Oezbekistan voor het gala. McLaren-coureur Norris werd op het podium geroepen om de wereldbeker in ontvangst te nemen. Maar eerst moest hij een klungelige knuffel van Ben Sulayem ondergaan. En net toen Norris dacht dat hij mocht pronkel met de titel, woelde Ben Sulayem ook nog eens met beide handen door het haar van de Brit.

Wellicht was Ben Sulayem in zo'n enthousiaste bui nadat hij is herkozen tot FIA-president. Hij trok zijn handen van het hoofd van Norris af, maar direct daarna ging hij met een enkele hand nog eens door diens kapsel.

Geen Max Verstappen

Verstappen ontbrak tijdens het prijzengala van de internationale autosportfederatie FIA in Tasjkent). De coureur van Red Bull, die 2 punten tekortkwam voor zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, meldde zich ziek af. FIA-president Mohammed Ben Sulayem was er wel en liet dat merken ook.

o momento em que Lando Norris recebe a taça de campeão da F1 de 2025pic.twitter.com/BlggCqrdVB — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) December 12, 2025

Verstappen reisde na de slotrace van de Formule 1 in Abu Dhabi naar de fabriek van Red Bull in het Engelse Milton Keynes, waar al hard wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de auto voor het komende seizoen. Hij zou daarna doorreizen naar Tasjkent, omdat aanwezigheid op het prijzengala verplicht is, maar kon dat vanwege zijn ziekte niet doen. Hij stuurde wel een videoboodschap waarin hij kampioen Lando Norris feliciteerde en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem met diens herverkiezing.

Haar

Norris herstelde zich snel van het gekke moment. "Ik hoop dat mijn haar nog goed zit”, grapte hij. Tegen zijn team McLaren zei hij: "Jullie hebben mij al die jaren gesteund."

In een videoboodschap zei Verstappen: "Het spijt me dat ik er niet bij ben vanavond, maar de dokter heeft mij geadviseerd niet te vliegen. Ik wilde de herkozen FIA-president Mohammed Ben Sulayem feliciteren. Natuurlijk wil ik ook McLaren en in het bijzonder Lando feliciteren. Jullie hadden een ongelooflijk seizoen en het was leuk om tegen jullie te racen tot het einde. Geniet ervan en ik zie jullie in 2026."

WK-eindstand

De Nederlander eindigde als tweede in het kampioenschap. Hij won in Abu Dhabi de laatste grand prix, maar zag de Brit Norris van McLaren als derde eindigen en de titel winnen. Norris kwam uit op 423 punten, Verstappen op 421.