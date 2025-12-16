Bij de afsluitende race van het F1-seizoen moest Max Verstappen het stellen zonder zijn vader of moeder. Maar eerder in 2025 was er wel regelmatig familie aanwezig als de viervoudig wereldkampioen in zijn Red Bull klom. Ook zijn halfzusje Blue Jaye Verstappen (11) bezoekt weleens een grand prix.

Max Verstappen heeft een zus, Victoria, die ook Jos Verstappen als vader heeft en Sophie Kumpen als moeder. Daarnaast heeft Max een halfbroertje, Jason Jaxx, en halfzusjes Blue Jaye en Mila Faye . Blue Jaye is de dochter van Jos Verstappen en zijn toenmalige tweede vrouw Kelly van der Waal. Jason Jaxx en Mila Faye zijn respectievelijk de zoon en dochter van Jos Verstappen en zijn derde vrouw, Sandy Sijtsma.

Blue Jaye

Eind 2021 verscheen er een account op Instagram van Blue Jaye. Destijds was ze nog veel te jong om dat zelf te regelen, dus vermoedelijk zitten haar ouders (of eentje daarvan) erachter. Veel wordt er niet gepost op het account. Wel was de eerste foto er eentje van Blue Jaye en Max Verstappen samen.

Ook in juli 2023 was er nog een kiekje van de twee samen. Op de drie posts daarna was Max Verstappen niet meer te zien op het Instagram-account van Blue Jaye, terwijl hij eind 2023 en eind 2024 wel wederom F1-wereldkampioen werd en er dus wat gezamenlijk te vieren was.

Nieuwe foto van Max Verstappen en zijn halfzusje

Maandag verscheen er dan na 2,5 jaar weer een nieuwe foto van Blue Jaye en haar befaamde halfbroer. Ook vader Jos Verstappen staat op de foto. Verder wordt er geen context beschreven van de foto.

Op een eerder gepaatste foto staat Blue Jaye op de foto met haar nichtje Hailey in haar handen. Hailey is de dochter van Victoria Verstappen en werd in juni 2024 geboren. Sophie Kumpen reageerde positief op de foto, wat onderstreept dat het account kennelijk niet wordt betwist door de familie Verstappen.

Niet in de planning

Vader Jos Verstappen en moeder Sophie Kumpen waren er niet bij toen Max Verstappen bij de afsluitende Grand Prix van Abu Dhabi zijn wereldtitel afstond aan Lando Norris. "Ik denk dat ze erop vertrouwen dat hun zoon het wel kan", zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull in de officiële persconferentie.

"Mijn vader is aan het rallyrijden in Afrika, mijn moeder kijkt thuis televisie. Die is helemaal blij met haar honden erbij. Het zat niet in de planning dat ze zouden komen. Na de Grote Prijs van Zandvoort dachten we dat we niet meer om de titel zouden meedoen en is alles zo'n beetje afgezegd", vertelde Verstappen. "Maar ze steunen me altijd. Mijn moeder laat voor elke race een kaarsje branden. Ze hoeven mij ook niet te motiveren. Ze weten dat als ik in de auto stap, ik alles geef.