Wie Max Verstappen al jaren volgt in de Formule 1-paddock, weet dat hij ook buiten de baan trouw is aan vaste gewoontes. Zijn herkenbare skinny jeans werden voor fans bijna net zo kenmerkend als zijn rijstijl. Juist daarom zorgde een recente video van de viervoudig wereldkampioen voor verbazing.

In tegenstelling tot veel van zijn collega’s is Verstappen vooral met racen bezig. Randzaken als mode, uiterlijk vertoon of poespas rond de paddock spelen bij hem doorgaans nauwelijks een rol. Waar coureurs als Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Liam Lawson en Zhou Guanyu regelmatig experimenteren met opvallende outfits en stijlen, kiest Verstappen vrijwel altijd voor eenvoudige skinny jeans.

Nieuwe look voor Max Verstappen

Dat vertrouwde beeld bleek deze week plots te veranderen. In een video die zijn team op TikTok deelde, is te zien hoe Verstappen ontspannen door de Red Bull-garage loopt tijdens de testdagen in Barcelona. De renstal voorzag de beelden van de veelzeggende tekst 'Shaking it up a bit', waarmee direct duidelijk werd dat de Nederlander op modegebied iets had doorbroken.

Wat fans meteen zagen, was dat Verstappen had gekozen voor een andere look dan gebruikelijk. De Nederlander had zijn vertrouwde, strak zittende spijkerbroek ingeruild voor een duidelijk wijder model. Daarmee doorbrak hij een patroon dat jarenlang zichtbaar was in de paddock en vaak werd opgemerkt door fans.

'Wie is dit en wat hebben jullie met Max Verstappen gedaan?'

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Op sociale media werd volop gereageerd op de beelden, met verbaasde en humoristische opmerkingen. Zo klonk het onder meer: "Wie is dit en wat hebben jullie met Max Verstappen gedaan?". Een andere reageerde: "Wat, Max met een baggy jeans???"

Voorbereiding op nieuw Formule 1-seizoen

Terwijl de fans onder de indruk zijn van zijn metamorfose kroop Verstappen achter het stuur in Barcelona. Tijdens de testdagen maakte hij veel meters in de nieuwe Red Bull en sprak hij van een 'productieve dag'. De Nederlander reed met verschillende afstellingen, legde veel ronden af en gaf aan dat het team waardevolle informatie heeft verzameld. Ondanks een onderbreking eerder in de week na een crash van teamgenoot Isack Hadjar, keek Verstappen tevreden terug op zijn testwerk.

De voorbereidingen staan volledig in het teken van het nieuwe Formule 1-seizoen, dat een nieuw tijdperk inluidt door ingrijpende reglementswijzigingen. Met een deels elektrische motor en aangepaste aerodynamica ligt er nog veel werk voor de teams. Na Barcelona volgen later deze maand nog testdagen in Bahrein, waarna op 8 maart de Grand Prix van Australië op het programma staat. Daar wil Verstappen zich direct weer mengen in de strijd om de wereldtitel.