De vierde en voorlaatste testdag in Barcelona verliep opvallend anders dan gepland voor Max Verstappen. De wereldkampioen kwam donderdag geen moment in actie en moest vanaf de zijlijn toekijken hoe andere teams wél meters maakten. De oorzaak ligt bij een eerdere crash van zijn nieuwe teamgenoot, waardoor Red Bull Racing noodgedwongen een pas op de plaats moest maken.

Verstappen heeft deze week pas beperkt gereden met de nieuwe RB22. Dinsdagochtend werkte hij zonder problemen zijn eerste ronden af, waarna hij de auto overdroeg aan Isack Hadjar. De test begon aanvankelijk volgens plan, maar kreeg later alsnog een vervelend vervolg. De Fransman maakte een flinke crash op een moment waarop Red Bull juist belangrijke data wilde verzamelen. Het incident had daardoor directe gevolgen voor het verdere testprogramma.

Max Verstappen vliegt naar huis

Omdat het nog vroeg in het seizoen is, beschikt Red Bull Racing nog niet over een ruime voorraad reserveonderdelen. De schade aan de RB22 bleek groter dan gehoopt en moest deels worden hersteld met onderdelen die vanuit de fabriek in Milton Keynes moesten worden overgevlogen. Daardoor was het simpelweg niet mogelijk om de auto op tijd rijklaar te krijgen voor de vierde testdag in Barcelona.

Voor Verstappen betekende dat een dag noodgedwongen toekijken. In plaats van wachten in de paddock besloot de wereldkampioen de onverwachte rustdag anders in te vullen. Verstappen vloog woensdagavond terug naar Monaco, waar hij zelfs nog opdook in een livestream van zijn simraceteam Team Redline.

Red Bull kijkt van de zijkant toe

Zonder Red Bull op de baan werd er donderdag wél volop getest door andere teams. Vooral Mercedes liet opnieuw een sterke indruk achter. George Russell noteerde de snelste tijd van de dag, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli veel ronden maakte. Daarmee zit het testprogramma voor Mercedes in Barcelona erop. "Dit voelde als een heel solide dag", liet Russell weten. "De auto doet wat we verwachten en dat is precies wat je in deze fase wil zien."

Ook Ferrari kon met een goed gevoel terugkijken op de vierde testdag. Lewis Hamilton reed voor het eerst langere tijd onder droge omstandigheden met de SF-26 en sprak van een duidelijke vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. "Het was geweldig om echt gevoel te krijgen met de banden", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Vorig jaar begonnen we veel slechter aan de test. Met compleet nieuwe reglementen is dit een veel betere start dan we eerder hebben gehad."

Aston Martin verscheen pas laat op de dag voor het eerst op de baan met de AMR26. Lance Stroll reed enkele installatieronden, terwijl de officiële presentatie van de auto pas begin februari volgt. Bij McLaren verliep de dag minder soepel. Oscar Piastri moest zijn programma voortijdig beëindigen door een probleem met het brandstofsysteem. De Australiër kwam daardoor niet verder dan een beperkte run, wat kostbare testtijd betekende.

Vrijdag kruipt Verstappen weer achter het stuur

Vrijdag staat de laatste testdag in Barcelona op het programma. Red Bull Racing benut die dag als zijn laatste toegestane testdag, waarbij Verstappen het volledige programma voor zijn rekening neemt, zo meldt Verstappen.com. Daarna verplaatst het Formule 1-circus zich richting Bahrein voor de volgende testfase, in aanloop naar de seizoensopener begin maart in Australië.