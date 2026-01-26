In mei werden F1-coureur Max Verstappen en zijn partner Kelly Piquet ouders van hun eerste gezamenlijke kind: dochter Lily. De kleine groeit als kool en dat merkt haar Braziliaanse moeder maar al te goed.

Op Instagram laat Piquet (37), de dochter van de Braziliaanse F1-legende Nelson Piquet, een paar foto's zien van moeder en dochter. Ze heeft Lily vast en schrijft erbij: "Een baby van ongeveer 10 kilogram tillen, dat telt toch als een work-out?"

Op de kiekjes is Piquet gehuld in een grijze broek en grijze openhangende jas, waaronder een eveneens grijze beha blijkt te schuilen. Ook heeft ze een zonnebril op.

Hart

Na de geboorte van Lily schreef Kelly Piquet: "Iets meer dan een maand geleden heeft mijn hart voor de tweede keer de meest geweldige liefde ter wereld ervaren. Woorden schieten tekort om te beschrijven hoe het voelt om zo'n diepe liefde te ervaren. Opnieuw moeder worden heeft me herinnerd aan de schoonheid, kracht en zachtheid die in ons schuilen. Dank je wel, mijn kleintje, dat je mij hebt gekozen."

Piquet kreeg uit een eerdere relatie nog een dochter: de inmiddels 6-jarige Penelope.

De nieuwe Red Bull

Formule 1-renstal Red Bull Racing heeft voor het eerst de nieuwe auto van coureurs Max Verstappen en Isack Hadjar laten zien. De beelden van de RB22 werden gedeeld voorafgaand aan de besloten testdagen in Barcelona. Tien dagen eerder was in Detroit de officiële onthulling van de nieuwe auto, maar toen betrof het een zogenoemde dummy. Qua kleurstelling is sprake van een andere tint blauw en de bolide is glanzender.

Nieuw tijdperk

Het seizoen 2026 markeert het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1, want het motorreglement is grondig gewijzigd. De koningsklasse van de autosport stapt over op een motor die voor de helft elektrisch wordt aangedreven. Red Bull begint voor het eerst met een eigen krachtbron, die is ontwikkeld in samenwerking met Ford. Ook de aerodynamica verandert; de auto's worden lichter, smaller en wendbaarder. De voor- en achtervleugel gaan een nog prominentere rol spelen om auto's korter op elkaar te laten rijden en inhalen te vergemakkelijken.

Verstappen kwam vorig jaar 2 punten tekort om een vijfde wereldtitel te veroveren.