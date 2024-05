'Meest sexy atlete ter wereld' smelt weg na ontmoeting met wereldberoemde filmsterren: 'Kan iemand me knijpen?'

Een bijzonder moment voor Alica Schmidt. De Duitse atlete was aanwezig bij de première van de nieuwe film 'Bad Boys: Ride or Die', met hoofdrollen voor Will Smith en Martin Lawrence. Wanneer Schmidt beide heren ontmoet, houdt 'de meest sexy atlete ter wereld' het niet meer.

De twee acteurs liepen vlak voor de première over de - in dit geval - donkerblauwe loper toen Schmidt ineens voor hun neus stond. De atlete was ook aanwezig en liet de kans om de twee vijftigers te ontmoeten niet lopen. Met alleen een handje schudden nam Schmidt geen genoegen.

De atlete wilde met beide heren op de foto en vroeg hen ook of ze een shirtje wilde signeren. Daar hadden de acteurs geen bezwaar tegen, tot grote blijdschap van Schmidt. "Niet Will Smith en Martin Lawrence die mijn trui signeren", schrijft het Instagramfenomeen in een post op haar account. "Kan iemand mij knijpen."

Wie is Alica Schmidt?

Met maar liefst vijf miljoen volgers op Instagram is de Duitse atlete een van de meest populaire vrouwelijke sporters. Ze heeft meer volgers op Instagram dan bijvoorbeeld Jutta Leerdam. Dat komt niet alleen door haar sportieve prestaties, zo deelt Schmidt ook geregeld kiekjes van haar vakanties en werd ze jaren geleden door The Sun de 'meest sexy atlete' genoemd.

Ook sportief gaat het best oké met de 25-jarige. Deze zomer is ze ook te bewonderen op de Olympische Spelen in Parijs, waar ze in actie komt met Duitsland op de 4x400 meter.

Rolletje voor Messi

Naast Smith en Lawrence is er nog een grootheid te zien in de film: Lionel Messi maakt zijn opwachting in de nieuwe film. De speler van Inter Miami spreekt zelfs een woordje Engels, uiterst zeldzaam voor de Argentijn.

Lionel Messi spreekt Engels in mini-rolletje Amerikaanse filmklassieker: 'Bad Boys?' De voetbalcarrière van Lionel Messi zit dichter bij het einde dan bij het begin. Dus sorteert de Argentijnse voetballegende al voor op een leven ná het voetbal. Messi schittert samen met een andere topsporter op het witte doek bij de film 'Bad Boys: Ride or Die'.

Messi is niet de enige sportster uit Miami die meedoet aan de film. Voor Jimmy Butler, basketbaler van Miami Heat, is een grotere rol weggelegd. Hij probeert net als Messi een Bad Boy te worden, alleen komt er dan achter dat hij toch beter basketballer kan blijven. De film, die zich grotendeels afspeelt in de stad in Florida, is vanaf 7 juni in de bioscoop te zien.