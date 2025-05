'Meest sexy proftennisser' sluit zich aan bij erotisch platform: 'Daarom vroegen ze mij'

Het platform OnlyFans is de laatste tijd enorm in populariteit gestegen, en steeds meer sporters en publieke figuren gebruiken het om fans een exclusief kijkje te geven in hun leven buiten hun sport en de camera.

De Australische toptennisser Nick Kyrgios was eind 2023 de eerste tennisser die een OnlyFans-account opende, terwijl hij geblesseerd aan de kant stond. Zijn voorbeeld wordt nu gevolgd door de Franse tennisser Alexandre Müller, momenteel nummer 39 van de wereld.

Müller trok onlangs de aandacht door tijdens wedstrijden kleding met het OnlyFans-logo te dragen. In de beschrijving van zijn profiel op het platform noemt hij zichzelf "de meest sexy proftennisser". Hij plaatst exclusieve beelden van zijn leven op de ATP-tour – vanuit de sportschool, trainingen, restaurants en het strand – en benadrukt dat de content hem helpt zijn carrière te financieren.

'Veel tennissers zullen zich aansluiten'

"Dit jaar zullen veel tennissers zich aansluiten bij OnlyFans. Ik ben blij dat ik niet de enige ben, Kyrgios is er ook. Je kunt er plaatsen wat je wilt. Bij mij gaat het om tennis, de sportschool, de zee en voeding," vertelde Müller in een interview met Clay.

Hij gaf toe dat hij aanvankelijk sceptisch was vanwege de reputatie van OnlyFans. "Eerlijk gezegd dacht ik dat het een erotisch platform was. Maar OnlyFans probeert zijn imago te veranderen, daarom hebben ze mij benaderd. Ze zijn op zoek naar sporters; uit tennis, boksen, elke sport", benadrukt de Fransman.

Ongeneeslijk ziek

De Fransman is ook bekend vanwege zijn ziekte van Crohn, die zijn tenniscarrière aanzienlijk beïnvloedt. "Ik moet mezelf elke twee weken een injectie geven, mijn hele leven lang. Dat is niet makkelijk, maar ik probeer ermee om te gaan. Soms voel ik me behoorlijk slecht," vertelde Müller eerder aan de ATP-website.

Müller deed deze week mee aan het masterstoernooi van Rome, waarin hij in de tweede ronde werd uitgeschakeld door de Griekse toptennisser Stefanos Tsitsipas. De 28-jarige Müller heeft nog geen enkel ATP-toernooi gewonnen, maar wel al meer dan 2,7 miljoen dollar aan prijzengeld verdiend. Op grandslams zijn de statistieken ook niet om van te watertanden: de tweede ronde op de Australian Open in 2021 is zijn beste prestatie.