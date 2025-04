Omstreden OnlyFans-model verbannen bij Premier League-club: 'Ik wilde ze een leuke tijd bezorgen'

Er is weer wat te doen om OnlyFans-model Bonnie Blue. De Britse dame heeft namelijk een stadionverbod gekregen bij een Premier League-club.

Blue vergaarde in januari wereldwijde bekendheid door een opvallende stunt, waarin ze claimde binnen één dag met maar liefst 1.057 mannen het bed te hebben gedeeld. Haar 'wereldrecord' leverde haar veel media-aandacht op en sindsdien is ze een veelbesproken figuur op sociale media.

Fans 'vermaken'

Blue wilde onlangs naar een wedstrijd van Nottingham Forest gaan, maar toen ze probeerde binnen te komen werd ze tegengehouden en vervolgens van het terrein verwijderd. Dit gebeurde nadat het beruchte OnlyFans-model probeerde om een stunt uit te halen door een aanbieding te promoten om fans te 'vermaken'.

Stadionverbod

"Ik ben onlangs naar een wedstrijd van Nottingham Forest geweest. Althans, ik heb het geprobeerd", zo vertelde ze in de podcast Only Stans. "Ik had op mijn socials gezet: 'Hey jongens, ik ben bij de wedstrijd, ik zou het leuk vinden om daarna samen te filmen.'" Maar toen ze binnen wilde komen ging het fout. "Toen ik bij het stadion aankwam, zei de beveiliging bij de poort: 'Je hebt een permanent stadionverbod.'"

"Ik dacht toen ze me vroegen om mee te komen: 'misschien upgraden ze mijn tickets, of misschien willen ze me naar mijn stoel begeleiding, dit is best netjes, goede service". Deze goede service was echter niet het geval. "Ze vroegen om mijn tickets, ik liet ze zien en toen werden ze van me afgepakt, terwijl ze zeiden: 'We begeleiden je nu van het terrein af."

Het OnlyFans-model vond deze actie ontzettend scheef. "Ze schijnen geen sekswerkers te discrimineren, maar ik ben wel verbannen omdat ik een sekswerker ben."

'Voor hun gezondheid'

Daarnaast beweerde Blue dat ze juist iets goeds zou doen. "Ik was van plan om hen (de spelers) aan te moedigen en ze een leuke tijd te bezorgen. Ik denk ook dat als ik de supporters vermaak, er minder mensen drinken, dus eigenlijk doe ik iets goeds voor hun gezondheid."

NAC Breda

Afgelopen maart was Blue op vakantie in de Mexicaanse badplaats Cancun, waar ze een bijzondere ontmoeting had met een groepje fans van NAC Breda. De supporters legden het moment vast op video, waarop te zien is hoe ze het bekende OnlyFans-model een NAC-shirt gaven dat ze direct aantrok. Deze beelden gingen viraal en werden volop gedeeld door de fans. Een van de reacties op X luidde: "Het feit dat dit echt is, vind ik oprecht bizar, haha."

