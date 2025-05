Dit spectaculaire bedrag verdient ex-schoonmoeder van Suzanne Schulting met pikante plaatjes: 'Echt bizar!'

Heleen van Royen (60), de voormalig 'schoonmoeder' van topschaatsster Suzanne Schulting en voor altijd de moeder van sportjournalist Sam van Royen, harkt de knaken binnen op het erotische platform F2F. Het lijkt erop dat de pikante plaatjes van de schrijfster haar meer opleveren dan haar boeken.

F2F (Friends to Follow) werd in 2022 opgericht en ontpopte zich in de jaren daarna tot serieuze concurrent voor het vergelijkbare platform OnlyFans.

Eind april zei Van Royen dit over haar plannen op F2F: "Het is natuurlijk vrij krankzinnig dat je dit doet op je zestigste. Maar ik wil ook verkennen waar mijn grens ligt. Dit project gaat absoluut een kunstzinnige uiting zijn." Ze kondigde aan dat haar focus − en die van haar volgers − vooralsnog ligt op haar borsten.

Bizar!

In Shownieuws verklapt collega-schrijfster Lale Gül wat de multimediale activiteiten van Van Royen haar opleveren. "Ik heb begrepen dat ze al tienduizend euro heeft verdiend in vijf dagen ofzo. Echt bizar! Ik kijk er echt van op", aldus Gül.

Boek over seksualiteit

Die lekkere klapper betekent niet dat Van Royen alleen nog maar voor de camera's wil staan en geen pen meer oppakt. Zij en Gül werken samen aan een boek over seksualiteit.

"Wij schrijven ook een hoofdstuk over fetisjes van mensen en voor dat hoofdstuk hebben we bedacht dat we gaan experimenteren: kunnen we nou echt mensen zo gek krijgen dat ze betalen voor een gebruikt slipje bijvoorbeeld?", verklapt ze. "Dat hebben we geprobeerd en dat was echt zo. Het is voor mij ook een totaal nieuwe wereld en voor haar ook. We gaan samen naar dat soort feestjes en dan observeren we de boel. Dat schrijven we allemaal op, het is echt een bizarre wereld."

Moeite

Van Royen komt ook aan het woord. Ze erkent dat haar kinderen (naast Sam ook dochter Olivia) soms moeite hebben met haar exhibitionistische neigingen. "Ze ervaren een mengeling van trots en schaamte, denk ik", laat ze weten. "Zo'n F2F-account, daar staan ze natuurlijk niet om te springen en dat is logisch. Maar ik doe dat niet voor hen, dat is mijn autonomie als kunstenaar."