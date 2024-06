Ivana Knöll, de bekendste fan van Kroatië, is erbij op EK voetbal: 'Ik ben weer single'

Ivana Knöll (31) is de bekendste fan van het Kroatische voetbalteam. De influencer is geboren in Duitsland (Frankfurt) en dat is het land waar ze nu present is om Kroatië tijdens het EK voetbal te steunen.

Ook tijdens het vorige grote landentoernooi, het WK in Qatar, trok Knöll veel bekijks. Destijds dartelde ze in de golfstaat rond in gedurfde outfits, terwijl daar voor de inwoners wat preutsere kledingvoorschriften gelden.

Nu in Duitsland heeft ze weer het probleem dat het momenteel tamelijk fris is voor de tijd van het jaar. Toch laat ze zich niet weerhouden om wederom korte en kittige pakjes met het Kroatische rood-wit geblokte patroon te dragen.

Kroatië

Zaterdag was ze present bij Kroatië tegen Spanje. Al ruim voordat de pot begon zat ze op de tribune, alwaar de camera's haar wisten te vinden (zie foto boven dit artikel). Ze zal sowieso de drie groepsduels van de Kroaten bezoeken, zei ze.

De Kroaten, met Ajacieden Josip Sutalo en Borna Sosa en Feyenoorder Luka Ivanusec in de voorselectie, nemen het op tegen Spanje (15 juni), Albanië (19 juni) en Italië (24 juni). "Als Kroatië de groepsfase overleeft, blijf ik er ook bij", gaf Knoll al aan.

DJ Knolldoll

Knolldoll, zoals het model op Instagram (drie miljoen volgers) heet, is niet alleen present om zich passief te laten bewonderen. Ze is namelijk ook dj en heeft al een setje gedraaid in Duitsland. Tegen BILD zei ze: " Na het toernooi ga ik als DJ ook op wereldtournee en zal ik onder meer draaien in Griekenland en Marokko."

Single

Daarnaast lukt het misschien een andere EK-bezoeker om haar te charmeren. Ze staat er nu weer open voor, want na een relatie van tien jaar is ze vrijgezel. " Vorig jaar zijn we uit elkaar gegaan", geeft ze aan.

