In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine werd de man van het moment bij Oranje besproken: Memphis Depay. De spits schoot zich dinsdag op gelijke hoogte met Robin van Persie als topscorer van Nederland. "Een groot compliment naar Memphis, maar dan vooral naar zijn houding", spreekt Robert Maaskant zich uit.

Memphis Depay was met twee doelpunten belangrijk voor Oranje in de 8-0 overwinning op Malta. Niet alleen scoorde hij die doelpunten, hij was ook in het voorbereidende werk van andere treffers betrokken. Maar het grootste hoofdstuk van de avond was toch dat hij zijn 50e namens Nederland maakte en daarmee op gelijke hoogte komt met Robin van Persie.

Imago van Memphis

"Grote complimenten. Het zijn twee totaal andere type spelers maar ze scoren allebei mooie goals. Ik kan me nog herinneren dat Depay er op het WK bij kwam onder Louis van Gaal", memoreert Robert Maaskant. Het werd een onstuimige periode voor Depay bij Oranje. Hij werd vaak bekritiseerd, mede ook door zijn activiteiten en houding buiten het veld. Daar ziet Maaskant ondertussen een verandering in komen.

"Dat imago valt een beetje van hem af. Dat vond ik gisteren al, hoe hij zich voor de camera hield. Hij gaat anders met mensen om. Hij stelt zich ook meer op als een mentor richting andere jongens", ziet Maaskant. En dat hij soms eigenaardige trekjes heeft, dat hoort er ook een beetje bij. "Je praat hier over een wereldster en en die die hebben altijd wel iets eigenaardigs."

Robin van Persie tegenover Memphis

Beide spitsen hebben nu 50 doelpunten en hadden daar evenveel wedstrijden voor nodig: 102. Depay heeft wel meer assists gemaakt, dus heeft in dat opzicht betere cijfers. Toch is het aanzien van Van Persie groter dan van Depay. "Het heeft denk ik vooral te maken met het feit dat Memphis op clubniveau minder is geweest dan Van Persie", legt Maaskant uit. "Van Persie heeft ook clubniveau meer laten zien, en dan vooral bij Arsenal."

Veel moet het niet uitmaken, vindt Maaskant. Memphis kan sowieso trots zijn op de evenaring van deze titel. "Hij gaat natuurlijk gewoon nog scoren en over Van Persie heen. Het is natuurlijk een fantastische benaming: topscorer aller tijden. Ik vind het nogal een label."

