Memphis Depay kende een geweldige week met het Nederlands elftal. Hij scoorde drie keer, waardoor hij gedeeld topscorer gewerd met Robin van Persie. Beiden staan nu op 50 goals, uit 102 interlands. Maar Depay heeft honger naar meer.

Dat blijkt uit een door de KNVB uitgebrachte video na de interland tegen Malta (8-0 winst) waarin Depay twee keer scoorde. "Jullie mogen me feliciteren als ik eroverheen ben", zegt Depay met een grijns tegen zijn teamgenoten. Dan serieus: "Zonder het team is het niet mogelijk natuurlijk. Ik was extra alert in de zestien om proberen eroverheen te gaan. Maar altijd met z'n allen."

Nummer 51 zal ongetwijfeld spoedig volgen, maar Depay heeft een hoger doel. "Het WK, om iets te winnen daar. Maar ik ben trots dat ik het heb geëvenaard en ik ben op zoek naar meer met deze groep. Laten we vooral zo doorgaan."

Op gelijke hoogte met Van Persie

Depay had Van Persie al voorbij kunnen zijn. Maar de spits werd na het voor hem teleurstellende EK van 2024 een tijdlang niet geselecteerd door bondscoach Ronald Koeman. Depay kwam zonder club te zitten, nadat zijn contract bij Atlético Madrid niet werd verlengd. De spits miste daardoor de interlands in de Nations League eind vorig jaar in september, oktober en november.

Vanaf maart begon Depay weer met scoren en kwam hij steeds dichter bij Van Persie, die in 2013 Patrick Kluivert op zijn beurt passeerde. Na de goal tegen Finland vorige week zaterdag stond Depay op 48. Tegen Malta maakte hij er twee, waardoor hij nu op gelijke hoogte staat met Van Persie. Hij kreeg van bondscoach Ronald Koeman niet de kans om zijn 51ste maken. "Dan blijft hij hongerig", stelde Koeman na afloop.

