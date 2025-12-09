Zelden zal er zo hard gelachen bij Vandaag Inside als dinsdagavond. Johan Derksen, René van der Gijp, presentator Wilfred Genee en gast Job Knoester belandden in een slappe lach door een messcherpe gast aan de bar. Niemand minder dan sportpresentator en commentator Koert Westerman zorgde voor hilarische taferelen.

Westerman is al jaren het gezicht van het darts, eerst op RTL en tegenwoordig bij Viaplay. Daarnaast geeft hij nog geregeld commentaar bij voetbalwedstrijden in Nederland, vooral van de Keuken Kampioen Divisie. Gek genoeg was hij nog nooit te zien bij Vandaag Inside, terwijl hij bekendstaat om zijn flauwe humor en harde grappen. Hij hoopte dan ook meteen op de zogeheten 'koekoek' bij VI, maar Genee zette hem nog even in de wacht en stelde dat Westerman het gebbetje 'moet verdienen'.

Flauwe humor van Westerman

De mannen van Vandaag Inside nemen Westermans sport darts regelmatig op de hak en spreken er soms zelfs schande van. Ook zijn stijl van presenteren druist tegen de wens van Derksen, Genee en Gijp in. Al kan laatstgenoemde ook enorm lachen om zijn humor en flauwe woordgrappen. Westerman doet er tijdens de opening van de uitzending alles aan om in de talkshow te passen en dat lukte hem aardig.

Legendarische uitzending

Derksen kan zich herinneren dat Westerman een keer Genee verving als presentator van een voorloper van Vandaag Inside. Een flauwe woordgrap over de nieuwe blouse van Westerman staat nog in Derksens geheugen gegrift. "Legendarisch", noemde Westerman die uitzending. "Ik kan nooit langer dan vijf minuten serieus blijven, dus ik paste wel bij het darts", vertelt hij hoe hij bij het darts is beland. Gijp gaat vervolgens helemaal stuk bij een filmpje van Westerman die Danny Noppert aankondigt. "Doet me denken aan Hans Teeuwen."

'Zijn eigen carrière verpest'

In het publiek bij Vandaag Inside krijgt vervolgens iemand de slappe lach om het getoonde filmpje en kunnen ook Van der Gijp Knoester en Genee hun lachen niet meer bedwingen. Volgens Derksen heeft Westerman een fantastische stem, kan hij heel goed presenteren, maar is hij altijd gek blijven doen. Gijp en Knoester moeten er weer om lachen. "Eigenlijk heeft Koert zijn eigen carrière verziekt door zo flauw te doen."

Schreeuwende Johan Derksen

Westerman haalt een anekdote naar boven over de tijd dat hij werkte bij de papieren Voetbal International onder toenmalig baas Derksen. De Bromsnor moest het even ontgelden toen Westerman vertelde over een boze ontmoeting tussen de twee, toen Derksen een uitstapje van de presentator afkeurde. "Je schreeuwde dat ik godverdomme in potentie een van de beste commentatoren van Nederland was en dat ik mijn carrière verpestte. En je had gelijk. En als je gelijk hebt, mag je als manager best zo doen. Het heeft alleen niet geholpen."

'Waarom is hij niet vaker hier?'

Westerman krijgt weer de lachers op zijn hand, ook toen hij onder Wilfred Genee werkte. "De ene vergadering zei hij dat ik ietsje minder moest doen en een week later moest ik een beetje meer doen. Het was nooit goed. Wilfred was met hele andere dingen bezig dan met leidinggeven. Bijvoorbeeld dat Humberto Tan niet groter werd dan hij." Westerman werd lachend gepusht om meer verhalen te vertellen. "Waarom is hij niet eerder en vaker hier geweest?!", lachte tafelgast Knoester.