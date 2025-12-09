Raymond van Barneveld zette het Nederlandse darten op de kaart. Het icoon boekte grote successen en werd liefst vijf keer wereldkampioen. Toch werd Barneys loopbaan ook geplaagd door enorme tegenslagen, zoals de ziekte van zijn moeder.

In 2019 werd bekend dat zij leed aan kaakkanker. Het zorgde voor veel bestralingen en operaties in haar gezicht en kaak, wat een grote impact had op haar sociale leven. In de documentaire Van Barneveld: Gevangen door Darts zegt de Nederlandse dartslegende dat hij zich nog steeds zorgen maakt om haar.

Zorgen om zieke moeder

In gesprek met Jacques Nieuwlaat en Koert Westerman krijgt hij een foto van zijn ouders voorgeschoteld. "Helaas gaat het met mijn moeder iets minder. Die vervelende ziekte in haar gezicht… Daar is ze al een paar keer aan geopereerd in het ziekenhuis. Daar maak ik me zeker zorgen om. Maar ze is een heel sterk mens", aldus Van Barneveld.

"We zijn een paar keer in het ziekenhuis geweest en dan ligt ze met zo’n dik gezicht, dan springen de tranen in je ogen. Dan word je best wel emotioneel", is hij eerlijk. Van Barneveld zegt het karakter van zijn moeder te hebben. "Ze is heel erg op haarzelf, dat herken ik wel. Altijd het kaas van het brood laten eten."

Vader hielp hem aan rijke carrière

Volgens Barney is zijn vader juist 'altijd haantje de voorste geweest'. "Die laat zich wel gelden. Bij elkaar is het een prima stel en ik houd heel veel van ze", verzekert hij. Onbewust speelde zijn vader een grote rol in het ontstaan van Van Barnevelds rijke loopbaan. Hij werkte voor The Entertainer Darts Bar in Den Haag. Als zijn vader er centjes op ging halen, greep Van Barneveld naar de pijlen. "Speertje gooien, wist ik veel dat dat darts heette."

"Op mijn zeventiende verjaardag vroeg ik een dartbord. Het was geen officiële, hij was groen met rode vlakken. Ik heb hem nooit meer teruggezien. Op mijn kamer maakte mijn vader, een timmerman, een mooi bord met pilaartjes waar ik mijn bekertjes op kon zetten", herinnert hij zich. "Ik weet nog goed dat ik mijn eerste bekertje aan mijn opa liet zien, die zat gewoon te huilen. Dat was gewoon wat. Op zaterdagavond ging ik op mijn brommertje naar The Entertainer toe, gooide mijn helm achter de bar en ging ik toernooien gooien. Maar er was geen piek te verdienen."

WK darts

Dat is op het aanstaande WK darts wel. De winnaar krijgt liefst 1 miljoen pond. Dat is het tienvoudige wat Van Barneveld in 2007 won toen hij wereldkampioen werd bij de PDC. Hij ging toen naar huis met 100.000 pond.

Van Barneveld hoopt in Londen na een wisselvallig seizoen hoge ogen te gooien. Vorig jaar verloor hij al in de tweede ronde - zijn eerste partij - tegen Nick Kenny. Voor het WK 2026 is het deelnemersveld gegroeid naar 128 spelers. In de eerste ronde komt Van Barneveld in actie tegen de Zwitser Stefan Bellmont.